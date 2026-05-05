Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 5 de Mayo de 2026


Gobierno garantiza continuidad de Comisión de Verdad y Niñez: "Nuestro objetivo es que mejore"

La vocera de La Moneda, Mara Sedini, apuntó a "problemas de presupuesto y eficiencia" del organismo. Así, aseguró que el Ejecutivo maneja “otros estándares que son más elevados" para responder a la deuda con las víctimas.

La vocera de La Moneda, Mara Sedini, apuntó a "problemas de presupuesto y eficiencia" del organismo. Así, aseguró que el Ejecutivo maneja “otros estándares que son más elevados" para responder a la deuda con las víctimas.

Infancia

En medio del anuncio de renuncia colectiva de los miembros de la Comisión Asesora Presidencial Verdad y Niñez, la vocera de Gobierno, Mara Sedini, garantizó la continuidad de la instancia y aseguró que el Ejecutivo busca fortalecerlo.

Los comisionados comunicaron que no existen las condiciones mínimas para cumplir con su labor, luego de semanas de diálogos infructuosos con las autoridades. En una declaración pública, apuntaron directamente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por decisiones que, a su juicio, han debilitado estructuralmente la instancia, como la desarticulación del equipo profesional, las modificaciones en el modelo territorial y el deterioro de las condiciones para la toma de testimonios.

Los renunciantes advirtieron que la recolección de testimonios de las víctimas no puede reducirse a un trámite administrativo, ya que exige especialización, continuidad y un resguardo ético que hoy está en riesgo. Además, señalaron que lo que se juega es la confianza de personas que, tras décadas de silencio, estaban dispuestas a hablar por primera vez ante una institucionalidad del Estado.

Frente a este escenario, la portavoz de La Moneda, Mara Sedini, afirmó que “el Gobierno está totalmente comprometido con la Comisión de Verdad y Niñez y buscamos acompañar y fortalecerla”. En esa línea, aseguró que “esta no se termina, se va a mantener y nuestro objetivo es que mejore”.

La secretaria de Estado reconoció que se han identificado problemas al interior de la instancia, “que tienen que ver con presupuesto y con la eficiencia de cómo se avanza y se generan respuestas”.

No obstante, remarcó que el Ejecutivo maneja “otros estándares que son más elevados que buscan ser más objetivos y avanzar más rápido para responderles a la ciudadanía, frente a una deuda muy pendiente que tenemos con las víctimas”.

Entradas relacionadas:

Claves: , , , , ,

Lo viste en Radio Universidad de Chile

Destacados en Portada

wave
post-title
Críticas cruzadas y dudas sobre datos marcan discusión del Plan de Reconstrucción en Comisión de Hacienda
post-title
Montes rebate acusaciones de irregularidades en PEH: “La palabra 'sobreprecio' no aparece” en el informe de Contraloría
post-title
Deudas del CAE: Tesorería General de la República anuncia nuevas condiciones de pago
post-title
Ministerio Público pide prisión preventiva para exdiputado Joaquín Lavín León y su asesor

Más Artículos

wave



- Publicidad On Post -




Presione Escape para Salir o haga clic en la X