Medio Oriente: Ormuz en crisis mientras la tregua entre EE.UU. e Irán pende de un hilo

A casi un mes del alto al fuego entre Estados Unidos e Irán alcanzado el pasado 8 de abril, la tensión en el Medio Oriente vuelve a escalar peligrosamente. Lejos de consolidarse como una pausa duradera, el cese de hostilidades aparece hoy como una tregua frágil, con señales cada vez más claras de un posible quiebre inminente.

Durante estas semanas, el silencio de los misiles y drones fue reemplazado por una intensa actividad diplomática. Sin embargo, los esfuerzos políticos no están logrando igualar la creciente presión militar en el terreno. La región se mantiene en una calma aparente, donde cada movimiento táctico parece preparar el escenario para un nuevo ciclo de enfrentamientos.

Se caen los esfuerzos diplomáticos

En las últimas horas, la situación ha dado un giro crítico. Irán lanzó nuevamente misiles contra Emiratos Árabes Unidos, mientras destructores de la Armada estadounidense escoltaban buques en el estrecho de Ormuz bajo fuego constante de la Guardia Revolucionaria iraní. Teherán asegura haber impactado una embarcación norteamericana, mientras Washington lo niega

El ataque contra buques que cruzaban el estrecho, en específico un petrolero surcoreano que fue atacado por los iraníes, ha servido para que Estados Unidos intensifique la presión sobre sus aliados para sumarse a una eventual operación militar que permita reabrir esta vía estratégica.

Estos incidentes ocurren justo después de que el presidente Donald Trump rechazara la última propuesta iraní para transformar la tregua en un acuerdo de paz permanente. “Lo he examinado todo de principio a fin, este acuerdo no es aceptable para mí”, afirmó, marcando un punto de inflexión en el proceso diplomático.

La propuesta de Teherán, entregada el 30 de abril a través de mediación pakistaní, consistía en un documento de 14 puntos con una hoja de ruta clara. Primero, el levantamiento del bloqueo naval; luego, el desbloqueo de activos y reparaciones de guerra; y solo en una etapa posterior, la discusión sobre su programa nuclear. Un enfoque que prioriza la estabilidad interna antes del desarme técnico.

Para Washington, sin embargo, el orden de los factores altera completamente el resultado. La Casa Blanca insiste en que cualquier acuerdo debe incluir el desmantelamiento inmediato del programa nuclear iraní, rechazando cualquier postergación. Así, el desacuerdo no radica tanto en el contenido, sino en el orden de los pasos de la implementación.

Project Freedom: el “caballo de troya” de Trump para justificar la guerra

En este contexto de incertidumbre, Estados Unidos ha lanzado la operación “Project Freedom”, destinada a garantizar la libre navegación en el estrecho de Ormuz, y como reemplazo de la operación “Furia Épica”, tal como aseguró el Secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio.

Aunque presentada como una misión defensiva, temporal y humanitaria, en la práctica ya ha implicado enfrentamientos directos. Según reportes, al menos seis embarcaciones iraníes han sido destruidas en las últimas 24 horas, en lo que el Pentágono describe como “incidentes aislados”.

Pese a estos choques, el Secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, sostiene que el alto al fuego “técnicamente se mantiene”. Una afirmación que responde tanto a cálculos diplomáticos como económicos, en un intento por evitar una escalada que dispare aún más los precios del petróleo.

Del lado iraní, la narrativa apunta en sentido contrario. El presidente del parlamento iraní, Mohammad Baqer Ghalibaf, califica la presencia militar estadounidense como “aventurismo”, mientras advierte que la situación en el estrecho de Ormuz es cada vez más “intolerable para Estados Unidos. Sin embargo, aún no hemos comenzado”.

Al mismo tiempo, Teherán niega tener un plan previo para atacar infraestructuras críticas en Emiratos, aunque mantiene la presión militar como herramienta de negociación.

Los ataques contra Emiratos Árabes Unidos no serían, en este contexto, un fin en sí mismo, sino un mecanismo indirecto para presionar a Washington. Golpear a sus aliados estratégicos permite trasladar el costo del conflicto hacia los mercados energéticos y la política interna estadounidense, en una jugada que busca forzar un retorno a la mesa de negociaciones bajo condiciones más favorables para Teherán.

A nivel estratégico, la operación “Project Freedom” podría actuar como una suerte de detonante calculado, al escoltar buques en una zona que Irán considera cerrada, Estados Unidos plantea un dilema. Si Irán dispara, EE.UU tiene la “justificación moral” ante su opinión pública para responder, una situación que ya se compara con el “Incidente del Golfo de Tonkin” el cual EE.UU. usó para justificar la guerra con Vietnam el pasado siglo.

En paralelo, Trump ha endurecido el tono en las últimas horas. El mandatario aseguró que Irán “no ha pagado lo suficiente” tras el conflicto inicial, minimizando sus ataques y advirtiendo que cualquier interferencia será respondida con “fuerza total”. Declaraciones que alimentan la percepción de que Washington se prepara para un nuevo ciclo de operaciones a gran escala.

El tercer eje: Israel y la guerra total

A diferencia de Estados Unidos, Israel mantiene una postura clara: la confrontación total, considerando la tregua como un error estratégico. Desde Tel Aviv, se insiste en que cualquier solución pasa por el colapso del régimen iraní o el desmantelamiento completo de su infraestructura nuclear.

Las tensiones entre Israel y Washington también han ido en aumento. Reportes indican que el gobierno de Benjamín Netanyahu ha desoído llamados de la Casa Blanca para moderar sus acciones. Para Israel, el conflicto no admite pausas diplomáticas y forma parte de una guerra más amplia contra el denominado “Eje de la Resistencia”, la consolidación del proyecto del “Gran Israel” y proyecto estructural que posiciona a Israel como eje económico y logístico en el Medio Oriente, el Corredor Económico India-Oriente Medio-Europa (IMEC).

Mientras tanto, los ataques continúan en otros frentes. A pesar de un cese al fuego técnico con Líbano, Israel ha ejecutado más de 500 operaciones en ese territorio, bajo el argumento de defensa activa frente a Hezbolá.

Así, el escenario actual configura lo que algunos expertos ya denominan una “trampa de escalada”. La combinación de presión militar, bloqueo económico, retórica política y operaciones tácticas crean un entorno donde cualquier incidente —por menor que sea— podría desencadenar un conflicto de mayor escala.

Mientras los precios del crudo volvieron a cotizar por sobre los 110 dólares esta semana, amenazando con un efecto dominó en los mercados globales, que poco a poco parece ir tomando forma con las recientes subidas los bonos públicos de las principales capitales occidentales, lo que hace de facto más cara para los estados financiar el gasto público.

Con el alto al fuego cada vez más debilitado, y con actores clave empujando en direcciones opuestas, Medio Oriente se acerca nuevamente a un punto crítico. La situación ya no es si habrá una escalada, sino cuándo y bajo qué condiciones se producirá.