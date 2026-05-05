Ministerio de Salud reduce a 2,5% el ajuste fiscal solicitado por Hacienda

La ministra de Salud, May Chomali, informó que, tras intensas gestiones técnicas encabezadas por el ministerio, se logró moderar el ajuste presupuestario inicialmente instruido por el Ministerio de Hacienda desde un 3% a un 2,5%.

Según explicó la ministra ante la Comisión de Salud del Senado, acompañada del subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, y de la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, esta reducción resguarda el funcionamiento del sistema sanitario en un contexto de estrechez fiscal que afecta transversalmente a todo el sector público.

“Durante todo el proceso, la prioridad del ministerio fue clara: proteger la atención de pacientes y asegurar la continuidad de las prestaciones de salud”, dijo Chomali.

En esa línea, enfatizó que este ajuste no corresponde a un recorte de servicios, sino a una revisión responsable de la eficiencia del gasto público.

Una parte relevante de la adecuación presupuestaria se explica por subejecuciones históricas en el programa de inversión sectorial, vinculadas a retrasos recurrentes en la ejecución de proyectos.

“Esto no implica eliminar iniciativas, sino ajustar los flujos financieros a los ritmos reales de avance”, explicó la ministra.

Asimismo, aseguró que no se eliminarán programas de salud 2026, aunque se mantendrá la revisión de programas de bajo desempeño para reasignar recursos hacia áreas de mayor impacto sanitario.

“En los Servicios de Salud, el ajuste se orienta exclusivamente a mejorar la gestión sanitaria, sin reducir la capacidad asistencial. Entre las medidas consideradas se incluye una mejor administración del ausentismo y del uso de recursos humanos”, afirmó Chomali.

También se contempla una reducción en bienes y servicios equivalente al 2,3% de ese gasto, mediante compras coordinadas que permitan economías de escala y la revisión de contratos de prestaciones. “Estas acciones apuntan a una gestión más moderna, eficiente y enfocada en el buen uso de los recursos públicos”, finalizó la ministra de Salud.