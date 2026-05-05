Ministerio Público pide prisión preventiva para exdiputado Joaquín Lavín León y su asesor

En la segunda jornada de formalización, la Fiscalía Metropolitana Oriente solicitó prisión preventiva para el exdiputado Joaquín Lavín León. La fiscal Constanza Encina pidió la medida cautelar más severa que contempla el sistema penal tanto para el exlegislador como para su asesor Arnaldo Domínguez.

La audiencia se desarrolla ante el Séptimo Tribunal de Garantía de Santiago, donde el Ministerio Público ha exhibido durante el proceso una serie de conversaciones por mensajes entre Lavín y otros imputados. Según advierte Encina, en esos intercambios “no existen conversaciones de servicios reales que se estén prestando entre ambos, a diferencia de todos los años anteriores en que conversaban prácticamente diariamente”.

Lavín León enfrenta acusaciones por los delitos de falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil, fraude al fisco y tráfico de influencia. “Los antecedentes han permitido establecer que al menos desde el año 2015 al 2022, Lavín rindió facturas ideológicamente falsas como gastos parlamentarios”, señaló la fiscal.

En paralelo, el Ministerio Público pidió para el empresario Juan Silva las medidas de arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con otros imputados. “Las empresas MMG y Total Print, ambas en las cuales participa Juan Silva, se emitían facturas ideológicamente falsas al diputado para pagar gastos, una especie de bolsón que iban creando con deudas antiguas, deudas antiguas que eran de servicios personales de Lavín y campañas políticas no solo suyas, sino que también de otros candidatos”, sostuvo la fiscal Encina.

La segunda jornada de formalización se extenderá durante la tarde de este martes.

Esta es una acción judicial que está en curso y cuyos cargos que se imputan puedan ser desestimados a lo largo de la investigación y el proceso penal. Por eso, no se debe considerar a las personas involucradas y formalizadas por la justicia como culpables hasta que el tribunal competente dicte una sentencia en su contra.