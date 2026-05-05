Montes rebate acusaciones de irregularidades en PEH: “La palabra 'sobreprecio' no aparece” en el informe de Contraloría

El exministro de Vivienda, Carlos Montes, asistió este martes a la Comisión de Vivienda del Senado para exponer respecto de la auditoría que realizó Contraloría sobre la adquisición de terrenos en el marco del Plan de Emergencia Habitacional. En dicho informe se identificaron una serie de anomalías y se ordenó subsanar o investigar.

Montes señaló, en primera instancia, que “es poco frecuente que se invite a un exministro a opinar sobre una auditoría, no recuerdo ocasiones en que esto se haga”. Aseguró que, al no ocupar el cargo actualmente “la posibilidad de acceder a una parte de la información no es fácil y quienes conocen los detalles de las operaciones en el suelo, en muchos casos, no están hoy día en el ministerio y eso complica el análisis, cuesta reconstruir todos los elementos”.

El extitular de Vivienda inició su exposición cuestionando la calificación de “sobreprecio” que se desprendió posterior a la emisión del informe en cuestión. “Yo sé que esta sesión está motivada por la calificación de sobreprecios en la adquisición de suelos como hallazgo clave del informe. Se considera que este es un hallazgo clave, que habrían habido sobreprecios. Bueno, esto no lo plantea el informe y no es verdad, en primer lugar, quiero decirlo con claridad”, enfatizó.

“Un concepto que la Contraloría General de la República no utiliza. No utiliza la palabra sobreprecio, no aparece en el documento, no es un tema de este documento. Aquí no hay sanciones, aquí no se dice ‘esto hay que volverlo atrás’, ‘aquí hay que sancionar’. No, esto tiene otro sentido”, cuestionó Montes.

Agregó que: “La palabra sobreprecio no aparece en ninguna de las 149 páginas del informe. La cifra de 200 hectáreas con sobreprecio, como ha dicho una parlamentaria que ha generado un escándalo, 200 hectáreas con sobreprecio. O sea, ¿qué hacemos frente a una afirmación de ese tipo por todos los medios, en todos lados?”.