Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 5 de Mayo de 2026


Presidente Kast convoca a senadores oficialistas a Cerro Castillo para consolidar respaldos a la megarreforma

La cita busca garantizar apoyos en el Senado en un momento clave para el proyecto de Reconstrucción Nacional del Ejecutivo. También están invitados parlamentarios de Demócratas, que ven el encuentro como una oportunidad para "ratificar compromisos".

La cita busca garantizar apoyos en el Senado en un momento clave para el proyecto de Reconstrucción Nacional del Ejecutivo. También están invitados parlamentarios de Demócratas, que ven el encuentro como una oportunidad para "ratificar compromisos".

Política

Para el próximo martes a las 20:30 horas, el Presidente José Antonio Kast convocó a un nuevo cónclave en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo. La reunión, que incluirá a senadores y presidentes de partidos del bloque oficialista, tendrá un formato ampliado y una agenda que, si bien presenta un eje claro, difícilmente se limitará a un solo asunto.

La cita se produce semanas después del comité político ampliado del 14 de abril, también realizado en Cerro Castillo, donde el Mandatario presentó a los diputados oficialistas el denominado Plan de Reconstrucción Nacional.

Tal encuentro tuvo un enfoque más programático. En cambio, —según Radio BioBío— fuentes de La Moneda indican que la reunión del próximo martes busca consolidar apoyos en el Senado, en un momento clave para la ley miscelánea, cuya votación de la idea de legislar se llevará a cabo en los próximos días en la Cámara Baja.

El oficialismo reconoce que, después del despliegue inicial con los diputados, ahora es necesario asegurar la viabilidad en la Cámara Alta. La convocatoria responde a una lógica de secuencia política: primero los diputados, luego los senadores.

Sectores como Demócratas, que han participado en reuniones recientes en La Moneda, anticipan que el encuentro servirá para “ratificar compromisos” en materias que van más allá de la reconstrucción, como seguridad y reactivación económica. En este escenario, el Gobierno busca alinear a su coalición en torno a la megarreforma, en medio de divisiones internas y la necesidad de cohesión.

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