Sedini baja perfil a la tensión en el gabinete generada por Poduje: "Cada uno tiene su estilo"

La vocera de Gobierno, Mara Sedini, salió a respaldar el trabajo del gabinete en medio de las controversias que envuelven al ministro de Vivienda, Iván Poduje, y relativizó las críticas sobre el manejo de la contingencia por parte de algunas autoridades.

“Cada ministro tiene su estilo. Todo suma”, afirmó —según Radio BioBio— la secretaria de Estado al ser consultada directamente si el denominado “estilo Poduje” incomoda al interior del Ejecutivo, luego de una serie de episodios que han tensionado al oficialismo.

Los roces del titular de Vivienda no se limitan a La Moneda. En regiones, parlamentarios han cuestionado su comportamiento y, tras sus críticas contra los lineamientos presupuestarios del Ministerio de Hacienda, voces del oficialismo expusieron su incomodidad respecto a la manera en que se expresa.

Por ejemplo, la secretaria general de la UDI, María José Hoffmann, calificó el tono de Poduje como “inadmisible, de una insolencia del porte de un buque”.

En este contexto, Sedini sostuvo que :“Los ministros están trabajando intensamente en las labores que tiene cada uno y estamos trabajando en proyectos que a todos los chilenos les convienen”.

Consultada por alguna incomodidad, la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, coincidió con Sedini y declaró: “Siempre hay distintos estilos; lo importante es que el país avance”.