Sernac oficia a productora por el próximo concierto de la banda surcoreana BTS

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) ofició a la productora DG Medios para conocer cada uno de los detalles en la venta de entradas para el concierto de BTS en Chile, anunciado para los días 14, 16 y 17 de octubre de este año en el Estadio Nacional de Santiago.

La acción tiene como objetivo que los responsables del evento entreguen información precisa sobre las condiciones en la comercialización de los boletos, ya que, según los antecedentes recibidos por el servicio —que considera alrededor de 700 reclamos de consumidores—, durante la preventa y venta se habrían producido diversas fallas en la compra de entradas.

Las personas indican que, durante la comercialización de los tickets realizada por Ticketmaster, se registró un colapso del sistema, además de prolongadas fallas técnicas, rechazo de membresías exclusivas para titulares del club de fans ARMY Membership y la proliferación de sitios web fraudulentos, lo que contribuye a la inseguridad digital.

El oficio, cuya respuesta es de carácter obligatorio, pretende conocer una serie de antecedentes relevantes, entre ellos:

La cantidad de entradas vendidas .

. El aforo por sectores , principalmente cancha y el área denominada 360°.

, principalmente cancha y el área denominada 360°. Las medidas de seguridad que se adoptarán, entre otros aspectos.

Dos eventos masivos simultáneos

En paralelo al multitudinario concierto del grupo de K-Pop, se programó el Festival MUDA para los días 16 y 17 de octubre en el Parque Estadio Nacional. Es decir, en la misma fecha se realizarán dos eventos masivos en espacios contiguos, lo que podría generar un flujo simultáneo de alrededor de 100 mil personas.

Ante esta situación, el Sernac ofició a la Delegación Presidencial Metropolitana, al Instituto Nacional del Deporte y a la Municipalidad de Ñuñoa, con el fin de recabar antecedentes sobre las medidas de mitigación y seguridad frente a una eventual saturación del recinto.

En ese marco, el servicio solicitó la resolución técnica de aforos para ambos eventos, información sobre la coordinación logística, las vías de evacuación y los protocolos de control de acceso y segregación de flujos.

Finalmente, se recalcó que, dada la masividad de estos eventos, los organizadores deben adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los asistentes y el cumplimiento de las condiciones ofrecidas.

En caso de incumplimientos, la Ley del Consumidor resguarda los derechos de las personas, quienes pueden presentar reclamos ante el Sernac a través del Portal del Consumidor, el teléfono 800700100 o en las oficinas de atención a lo largo del país.