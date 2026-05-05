Sueldo mínimo: oposición rechaza propuesta de 7 mil pesos del Gobierno y la califica de “miserable”

El gobierno encabezado por José Antonio Kast presentó una propuesta de reajuste del sueldo mínimo que contempla un alza de $7.546, lo que llevaría el ingreso base de los actuales $539 mil a alrededor de $546 mil. La iniciativa se enmarca en la negociación anual de este indicador y fue ingresada en medio de tensiones con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), al no existir acuerdo previo con la multisindical.

Según el planteamiento del Ejecutivo, el reajuste considera variables como la inflación reciente, correspondiente a la variación acumulada del IPC entre enero y marzo, y el escenario económico general, marcado por bajo dinamismo y altos niveles de informalidad laboral.

Sin embargo, desde distintos sectores se ha cuestionado que el incremento no cubre de forma suficiente el aumento del costo de la vida, además de acusar un cambio respecto de cifras que se habrían discutido previamente con los trabajadores.

El diputado Luis Cuello (PC), miembro de la Comisión de Trabajo, cuestionó la cifra planteada por el Gobierno y sostuvo que “es una propuesta que claramente es insuficiente, que no se hace cargo de el alza en el costo de la vida que fue provocada por una definición del gobierno, que es el bencinazo”. También, acusó falta de acuerdo del Ejecutivo con los trabajadores.

Por su lado, la diputada Gael Yeomans (Frente Amplio), quien también integra dicha instancia legislativa, endureció el tono contra la propuesta. “A mí me parece que es una burla la propuesta presentada de salario mínimo por parte del Gobierno. Una burla a los trabajadores porque hace un par de semanas atrás le estaban presentando a la CUT una propuesta que era tres veces más de la que están presentando hoy”, señaló.

Asimismo, afirmó que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, “mintió”. “Dijo que la propuesta que iban a presentar iba a ser con el alza del IPC y eso no sucedió”, acusó.

Por su parte, el diputado Héctor Ulloa (PPD) afirmó que la propuesta “no resiste mayor análisis” y calificó el monto como “absolutamente miserable”. “Los 7 mil pesos que propone hoy día el Presidente Kast y el ministro Quiroz son absolutamente miserables”, sostuvo.

El parlamentario agregó que: “Por un lado, propone una rebaja de 4 mil millones de dólares al grupo empresarial más rico de este país y les trata de solucionar la vida con 7 mil pesos, 250 pesos diarios, a las familias más vulnerables de este país”. En la misma línea , criticó que la propuesta “solo recoge la inflación desde el mes de enero a marzo de este año y se olvida de que las familias tienen que seguir viviendo hasta el mes de diciembre”.

Pese a su rechazo, Ulloa planteó alternativas. “Creemos que es posible aumentar este monto a través de un subsidio directo en la propia ley y/o a través de una compensación que se pueda gatillar en la medida que vaya aumentando los puntos de inflación”, señaló.

Defensa oficialista

Desde el oficialismo, el diputado Diego Schalper (RN) defendió la propuesta del Ejecutivo y enmarcó el debate en un contexto económico más amplio. “Siempre la discusión de sueldo mínimo es una discusión compleja”, afirmó.

“Nosotros creemos que evidentemente los trabajadores merecen un estipendio que les permita contar con las herramientas necesarias para sacar adelante su familia. Pero es muy importante que los chilenos sepan que esto tiene que enmarcarse en un proceso global donde reactivemos la economía, donde favorezcamos el empleo formal”, manifestó.

“Hoy tenemos más de 2 millones de personas en empleo informal” y que “tenemos tasas de desempleo inéditas hace mucho tiempo”, añadió. Así, subrayó que “hay una doble misión: favorecer que los trabajadores cuenten con una remuneración adecuada, pero al mismo tiempo reactivar la economía y favorecer el empleo”.