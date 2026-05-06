De cara al sistema frontal: autoridades identifican 405 puntos críticos en la Región Metropolitana

El gobernador de Santiago, Claudio Orrego, se reunió con la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, y con Miguel Muñoz, director de Senapred en la Región Metropolitana, para revisar el Plan de Invierno 2026 y los puntos críticos de la capital.

En la instancia, el gobernador también entregó un balance de la inversión realizada durante su gestión para prevenir y preparar a la ciudad frente a emergencias.

“Una ciudad preparada es también una ciudad más segura. Hemos identificado 405 puntos críticos en la Región Metropolitana, por ende, decidimos generar una mesa de trabajo entre el Gobierno de Santiago y Senapred para focalizar la cartera de inversión que tenemos como institución en aquellos sectores más críticos”, explicó Orrego.

A lo anterior, el gobernador agregó que “son cerca de $45 mil millones de pesos de inversión en equipos de rescate para Socorro Andino, UNIREM, Bomberos, camiones aljibe y motobombas”.

Por su parte, la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, recordó que: “Estamos enfrentando un sistema frontal que ya avanza desde el sur y que traerá precipitaciones a la Región Metropolitana. Frente a este escenario, la coordinación con el Gobierno de Santiago y los municipios es clave para anticiparnos y proteger a las personas”.

La directora añadió que “es clave informarse por canales oficiales y seguir las indicaciones de la autoridad”. “Prepararse también es tarea de todos: mantener viviendas, limpiar desagües y no obstruir cauces ayuda a prevenir emergencias”, subrayó.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) entregó estimaciones de las precipitaciones que se registrarán este miércoles 6 de mayo en la Región Metropolitana.

Se proyectan entre 10 y 20 mm de lluvia en el valle, mientras que en la precordillera podrían registrarse entre 20 y 25 mm. La isoterma se mantendrá alta entre 3.800 a 2.800 m.s.n.m.

Senapred declaró alerta temprana preventiva para la Región Metropolitana por el evento meteorológico.

La alerta detalla que se registrará un “viento normal a moderado” en la cordillera de la Región Metropolitana desde la mañana del lunes 4 hasta la noche del miércoles 6 y “probables tormentas eléctricas” en la precordillera y cordillera desde la madrugada del miércoles 6 hasta la madrugada del jueves 7.