Foro de Política Exterior advierte daño en la credibilidad internacional de Chile tras retiro de apoyo a candidatura de Bachelet a la ONU

El Foro Permanente de Política Exterior (FPPE) cuestionó duramente la decisión del gobierno del Presidente José Antonio Kast de retirar el patrocinio de Chile a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU. La medida fue calificada como una señal política que afecta la credibilidad internacional del país.

En una declaración pública emitida este miércoles 5 de mayo, el foro recordó que la decisión del Ejecutivo implicó dejar sin respaldo una postulación que había sido impulsada previamente en conjunto con Brasil y México. “Para este Foro y para la gran mayoría del país es una decisión dolorosa e injustificada, que debe ser rechazada con claridad”, sostienen en el documento.

El FPPE subrayó que, pese al retiro del patrocinio, la exmandataria ha continuado en carrera y ha fortalecido su posicionamiento internacional. En ese sentido, destacaron su presentación ante los Estados miembros del organismo el pasado 21 de abril, y señalaron que “demostró su erudición, ideas y conocimiento de los asuntos que tienen ante sí la comunidad internacional”.

“Su presentación ha sido ampliamente destacada y ha ratificado el posicionamiento de la expresidenta como una alternativa muy sólida para liderar la Secretaría General de Naciones Unidas”, destacaron.

Uno de los puntos más críticos de la declaración apunta a la actuación del Gobierno durante el proceso. El FPPE acusa que las autoridades reiteraron públicamente los argumentos para retirar el apoyo justo el día en que Bachelet exponía en Nueva York. “No se comunicó una nueva decisión: se interfirió su exposición en el peor momento posible”, afirmó el documento, agregando que “esa conducta es de la mayor gravedad” al transgredir “límites éticos y políticos fundamentales”.

En cuanto a las razones entregadas por el Ejecutivo —el contexto de la elección, la dispersión de candidaturas latinoamericanas y diferencias con actores relevantes—, el foro las desestima. “Ninguno de los tres se sostiene. Las elecciones difíciles se enfrentan, no se abandonan”, señalaron en la declaración, añadiendo que “restar a Chile del eje Brasil y México no reduce la dispersión latinoamericana: la profundiza”.

En ese marco, la declaración advierte sobre los efectos que puede tener la decisión del Gobierno en la imagen del país. “Retirarle el patrocinio del Estado chileno no es un trámite técnico: es una señal política de contenido subalterno, y así se lee dentro y fuera del país”, expusieron.

Finalmente, el foro realizó un llamado a resguardar la consistencia de la política exterior chilena. “Un país serio cumple la palabra, especialmente cuando la compromete con sus aliados regionales”, indicaron en la declaración, alertando que revertir compromisos de Estado “lo paga la credibilidad del país completo”.