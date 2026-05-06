Gobierno frena nuevo aumento de los combustibles tras intervención del Mepco

El Ejecutivo decidió actuar frente al reciente aumento en el precio de los combustibles. Mediante un decreto emitido por el Ministerio de Hacienda y publicado este miércoles en el Diario Oficial, se informó la aplicación del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) para la semana en curso.

La medida contempla una reducción en las tarifas, la cual regirá a partir del jueves 7 de mayo. El texto oficial fija los montos de los impuestos para la nueva semana, con componentes variables negativos que disminuyen la carga tributaria final.

En el caso de la gasolina automotriz de 93 octanos, el impuesto específico quedó en 4,9502 UTM por metro cúbico. Para la gasolina de 97 octanos, la cifra se estableció en 5,0023 UTM por metro cúbico. La norma también alcanza al petróleo diésel, cuyo gravamen resultante es de 1,4905 UTM por metro cúbico.

El decreto incluye, además, las tasas para el gas licuado de petróleo y el gas natural comprimido de uso vehicular, con impuestos de 0,7593 y 0,9565, respectivamente. La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) comunicará este miércoles el detalle exacto de las variaciones en el valor al público.