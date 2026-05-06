"Impunity": la película del chileno Felipe Gálvez será protagonizada por Sebastian Stan y Ana de Armas

“Impunity”, la nueva película del director chileno Felipe Gálvez que abordará la detención de Augusto Pinochet en Inglaterra, será protagonizada por Sebastian Stan y Ana de Armas, según reveló este martes Variety.

Rodada en tres países y en dos idiomas, la producción contará además con un elenco nacional integrado por Alfredo Castro, Antonia Zegers y Alejandro Goic.

Se trata de un thriller de espionaje que explora las fisuras del caso judicial que transformó la justicia internacional: la detención del dictador en Londres durante 1998.

Según detalló el medio especializado, “mientras dos operaciones encubiertas se desarrollan a puerta cerrada, un mercenario reclutado por una ONG y un enviado chileno se ven arrastrados a un laberinto de conspiraciones, traiciones y maniobras geopolíticas, solo para descubrir —a su propio costo— que la verdadera batalla por la justicia se libra lejos de los tribunales, en las sombras”.

El filme, dirigido por Gálvez —quien presentó su ópera “Los colonos” en el Festival de Cannes 2023—, aún no cuenta con fecha de estreno confirmada.

“Impunity” es una coproducción impulsada por la filial española de Rei Pictures, la británica Quiddity y la nueva compañía chilena Ronda Cine. También participan Les Films du Worso (Francia), Zeta Studios (España), Snowglobe (Dinamarca) y Pathé (Francia).

De esta forma, el reconocido cineasta contemporáneo consolida su proyección internacional tras el éxito de su trabajo anterior.