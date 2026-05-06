Kast lamenta deterioro de liceos emblemáticos: "Muchos jóvenes ya no quieren ir a donde estudiaron presidentes'"

En el marco de la inauguración de la remodelación del Liceo Politécnico de Calbuco, el Presidente José Antonio Kast hizo un llamado a cuidar la educación pública y cuestionó el declive de los tradicionales liceos emblemáticos del país.

“Muchas veces se habla mucho de la educación pública, pero se hace poco”, sostuvo el Mandatario, dirigiéndose a estudiantes y docentes del establecimiento. “Los primeros llamados a cuidar la educación pública son ustedes. Los primeros llamados a cuidar esta infraestructura son ustedes. Los primeros a respetar a los profesores son ustedes. Si no, el destino está claro”, advirtió.

Kast afirmó que actualmente muchos jóvenes evitan postular a liceos que en el pasado formaron a presidentes y figuras destacadas. “Hoy día lamentablemente hay muchos jóvenes que no quieren ir a un liceo de los denominados emblemáticos, de donde salieron muchos presidentes de la República, personas destacadas a nivel internacional”, sostuvo.

En contraste, el Presidente destacó que otros establecimientos han logrado atraer a estudiantes de diversas comunas gracias al respeto y la convivencia. Puso como ejemplos al Liceo de Peralillo, al Liceo Víctor Jara, al Liceo San Nicolás de Ñuble y al Liceo Augusto D’Halmar de Ñuñoa. “Van de otras comunas porque ven que ahí hay respeto”, indicó.

“Ahí los profesores no tienen que estar anotando alumnos, no tienen que estar todo el día corrigiendo, porque hay una cultura donde se respeta ese ambiente de estudio. Eso cuídenlo, porque se puede perder muy rápido”, añadió.

El Mandatario también se refirió a los episodios de violencia que han afectado a colegios del país y subrayó que “la violencia no arregla los problemas, los agrava, los profundiza”.

Proyecto Escuela Protegida

En ese contexto, Kast anunció que el Gobierno impulsa con suma urgencia la tramitación del proyecto de ley denominado Escuela Protegida. “Hoy día estamos avanzando en un proyecto escuela protegida”, confirmó.

El Jefe de Estado lamentó que se haya tenido que llegar a esa iniciativa legal. “¿Por qué tuvimos que llegar a hacer un proyecto de ley denominado escuela protegida? Si por esencia la escuela debiera ser un lugar protegido”, cuestionó.

Las leyes que se tramitan con suma urgencia apuntan a resguardar la seguridad en los recintos educacionales, aunque Kast expresó su expectativa de que en el futuro esa normativa ya no sea necesaria. “En momentos de crisis uno tiene que tomar estas decisiones, pero tenemos que superar la crisis”, afirmó.

Según Kast, la legislación “no garantiza el buen trato”, pero facilita que los proyectos educativos trabajen para recuperar un ambiente escolar sano. Más adelante, afirmó, muchos colegios podrán prescindir de ella cuando todos se involucren en transformar su realidad.