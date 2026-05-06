Mulet tras informe de la CFA: "El proyecto de reconstrucción es casi una apuesta, que puede salir bien o mal"

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, abordó la tramitación de la ley miscelánea del Gobierno y el informe de la Secretaría de la Cámara de Diputados sobre la invariabilidad tributaria.

El parlamentario recordó que desde el ingreso del proyecto ha manifestado sus reparos. “Se pretende asegurar la invariabilidad tributaria a una serie de actividades económicas, una cosa casi general, por 25 años, a quienes hagan una inversión mayor de 50 millones de dólares en el país”, afirmó. A su juicio, ese punto no puede resolverse por ley simple. “Eso requiere una norma de rango constitucional y no de rango legal”, sostuvo.

Mulet cuestionó el alcance del informe conocido esta semana. “Es un informe que entrega el secretario, que no es vinculante, es una opinión preliminar (…) Respeto mucho al secretario de la Cámara de Diputados, pero discrepo de aspectos fundamentales del informe”, dijo.

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El diputado insistió en que la invariabilidad tributaria compromete decisiones de futuras administraciones. “Usted amarra cuatro, en este caso cinco o seis gobiernos futuros que les va a prohibir modificar impuestos a las empresas que se acojan ahí”, señaló. Y agregó: “Para poder saltarse esa norma y decir ‘esto lo vamos a dejar amarrado’, la norma tiene que tener rango constitucional”.

En cuanto a los pasos a seguir, Mulet no descartó acciones ante el Tribunal Constitucional, junto con plantear que “lo mejor es tener un acuerdo político más transversal”.

“El proyecto es casi una apuesta”

El diputado también abordó el informe del Consejo Fiscal Autónomo: “Es muy claro y contundente, y expresa las preocupaciones que hemos señalado nosotros”, dijo. En esa línea, advirtió que “el proyecto es casi una apuesta, una apuesta que puede salir bien o puede salir mal”.

A partir de ese diagnóstico, planteó cambios al diseño de la reforma. Por ejemplo,“que la bajada del impuesto corporativo sea gradual, bajemos dos puntos y evaluamos en tres años (…) Si se equivoca, nos equivocamos en el periodo completo de baja de impuesto”.

Además, Mulet cuestionó el alcance de los beneficios incluidos en la iniciativa. “Hoy día se le da un cheque en blanco”, afirmó.

El parlamentario también se refirió al escenario político en el Congreso y el avance del proyecto de Reconstrucción Nacional: “Tiene los votos con el PDG en la Cámara, y entiendo que tiene los votos para ley simple en el Senado”, señaló.

Pese a ello, advirtió sobre los efectos de una aprobación ajustada. “Me preocupa mucho que la reforma no se modifique y que pase”, dijo. “Creo que ganar por uno o dos votos una reforma de esta naturaleza no va a producir el efecto que quiere el gobierno”. En tanto, insistió en la necesidad de diálogo frente a “una reforma donde aparentemente el gobierno ya tiene los votos”.