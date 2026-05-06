PDI y Fiscalía allanan oficina de la senadora Camila Flores por presunto fraude al fisco

Funcionarios de la PDI y la Fiscalía llegaron hasta la oficina de la senadora Camila Flores (RN) en el Congreso Nacional, como parte de la investigación que enfrenta por presunto fraude al fisco. El objetivo del procedimiento es incautar documentos que permitan avanzar en la indagatoria.

Desde la mesa del Senado confirmaron la información mediante un comunicado: “Durante la jornada de hoy se efectuó una diligencia judicial en dependencias del Senado, en el marco de una investigación vinculada a la senadora Camila Flores”.

En el texto agregaron: “El Senado de la República, en cumplimiento de su deber constitucional y en su permanente disposición a colaborar con la justicia, entregó todas las facilidades necesarias para el adecuado desarrollo de dicha diligencia”.

El caso se hizo público a comienzos de abril, cuando T13 reveló una denuncia anónima que acusaba a Flores de irregularidades en el uso de asignaciones parlamentarias. Según la investigación, el supuesto mecanismo habría operado durante los períodos legislativos de la senadora, con montos que podrían alcanzar los $300 millones, en un contexto que incluye sospechas de fraude al fisco reiterado.

La denuncia señalaba que parte del sueldo de sus colaboradores se entregaba en efectivo para “usos personales” de la legisladora. En este esquema se apunta a la secretaria de la entonces diputada, Yolanda Olfos, como la persona que coordinaba el dinero aportado por los asesores y actuaba como intermediaria. Este método fue descrito por los trabajadores del Congreso como la “cuota Flores”.