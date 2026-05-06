Petróleo: por qué un barril a 250 dólares se vuelve una posibilidad realista

El bloqueo del estrecho de Ormuz, zona clave para el comercio marítimo de hidrocarburos, ha perturbado profundamente el mercado energético global. Antes del conflicto, por allí transitaba alrededor del 20% del petróleo mundial, es decir, cerca de 20 millones de barriles diarios. El resultado: los precios del petróleo han subido considerablemente. El barril, que a principios de año rondaba los 60 dólares, alcanza ahora niveles mucho más altos. Para algunos expertos, esto es solo el comienzo, considerando que el mundo consume cerca de 100 millones de barriles al día.

Desaparece uno de cada diez barriles

Se han implementado soluciones para compensar esta pérdida. Según las estimaciones, unos 5 millones de barriles se redirigen a través de rutas alternativas, y otros 2 millones provienen de un aumento de la producción petrolera en otros países. En total, esto suma 7 millones de barriles, una cifra insuficiente frente a los 20 millones inicialmente afectados. Por lo tanto, faltan alrededor de 10 millones de barriles diarios, es decir, casi uno de cada diez barriles desaparece del mercado. Este desequilibrio entre oferta y demanda podría provocar nuevas alzas en las próximas semanas.

¿Se puede reducir el consumo para compensar? En teoría, sí. Pero en la práctica es muy difícil. El petróleo sigue siendo un recurso esencial, difícil de reemplazar rápidamente en sectores como el transporte, la industria o la agricultura. En consecuencia, la oferta disminuye, pero la demanda se mantiene alta. El ajuste se produce, por lo tanto, a través de los precios, que suben hasta que algunos actores ya no pueden comprar. El precio se convierte así en un mecanismo de selección.

Cuando el precio del petróleo hace la selección

Es como un juego de sillas musicales: hay menos sillas que jugadores. Algunos continúan, otros quedan fuera. En este caso, el precio del petróleo actúa como un filtro. Esto se agrava porque las reservas estratégicas de los Estados se agotan progresivamente y las vías alternativas no bastan para cubrir el déficit.

La Agencia Internacional de la Energía ya habla de una crisis “más grave que las de 1973, 1979 y 2022 juntas”. En este contexto, un barril a 250 dólares ya no parece una simple hipótesis, sino una posible consecuencia de un desequilibrio estructural del mercado energético.