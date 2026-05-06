Renuncia de la seremi de Bienes Nacionales de Antofagasta suma 20 salidas de autoridades regionales

El Ministerio de Bienes Nacionales confirmó la salida de la seremi de Antofagasta, Camila Alonso Klaric. Con su renuncia ya son 20 las autoridades regionales que han dejado sus cargos.

A través de un comunicado, la cartera informó que “por motivos personales la seremi de Antofagasta, Camila Alonso Klaric, presentó su renuncia al cargo, la que se hace efectivo a partir del miércoles 6 de mayo de 2026”.

“El Ministerio de Bienes Nacionales agradece a Camila Alonso por su disposición y contribución a la institución”, manifestaron.

Frente a esta nueva renuncia, el diputado Jaime Araya (IND-PPD) emplazó al Presidente José Antonio Kast a través de su cuenta de X: “Cuando S.E. @PresidenteKast va a ordenar su gobierno, no puede ser el desorden y la descoordinación que genera el Segundo Piso y los asesores más cercanos, con sueldos millonarios pagados con fondos públicos. Debieran ser despedidos por irresponsables, soberbios e inútiles, por entrabar la gestión”.

“Que se vaya un seremi es volver a empezar en la región. ¿Dónde estaba la urgencia?”, cuestionó el parlamentario.