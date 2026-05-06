"Se prestó para abusos": Presidente Kast reitera críticas a Ley Lafkenche en Salmón Summit

En el marco de su gira por la Región de Los Lagos, el Presidente José Antonio Kast insistió en sus críticas a la Ley Lafkenche, más no anunció acciones concretas del Gobierno respecto a la legislación.

El Mandatario participó este miércoles en el Salmón Summit: instancia que todos los años reúne a los principales exponentes de la industria salmonera y que en esta oportunidad tuvo lugar en el Teatro del Lago de Frutillar.

Pese a que no realizó anuncios sobre la materia, Kast sí reiteró sus cuestionamientos a la Ley Lafkenche, legislación vigente desde el 2008 que crea la figura del Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios (ECMPO), para proteger las prácticas de pesca tradicionales de dichas comunidades.

Sobre aquello, el Presidente señaló que “la Ley Lafkenche, cuando se dicta, se dicta con una buena intención”. “Yo al menos la voté a favor, pero se prestó para abusos inimaginables, donde hay personas que piden unas concesiones marítimas de 50 mil hectáreas. Esas personas que piden más de 50 mil hectáreas, ¿tendrán dos, tres botes si quiera? Hay algunos que no tienen ninguno, pero tienen un buen abogado que descubrió que el dicho se hace realidad: hecha la ley, hecha la trampa”, acusó.

De acuerdo a Kast, se trataba de una iniciativa que “no era para frenar la inversión, era una ley para proteger la pesca artesanal de un pueblo como era el lafkenche, pero hoy día tienen trabada la inversión a lo largo de todo Chile y eso no puede ser”, dijo.

El Jefe de Estado se comprometió a “avanzar fuerte en este tema” y sostuvo que la primera señal en esa línea fue la presentación del proyecto de Reconstrucción Nacional, que actualmente se discute en la Cámara de Diputadas y Diputados.

Posterior a su alocución, el Mandatario fue consultado sobre los pasos a seguir del Gobierno en esta materia y aclaró que primero harán modificaciones en lo administrativo y que luego se abordarán las materias que son resueltas por el Congreso. “Tenemos que hacer ese trabajo de análisis para presentarle a los parlamentarios algunas modificaciones o algunos cambios radicales que pudiera tener la ley”, precisó.

Presidente de SalmonChile respalda proyecto de Reconstrucción Nacional

La presencia de Kast en el Salmón Summit fue valorada por el exministro del Trabajo y actual presidente de SalmonChile, Patricio Melero, quien lo calificó como “un paso histórico”. “Se ha constituido un hito en esta región para un mejor devenir para la industria del salmón en Chile, de todas las familias de las y pequeñas y medianas empresas que prestan servicio a esta industria”, estimó.

Durante el cierre del encuentro salmonero, el también militante de la UDI expresó su respaldo al proyecto de Reconstrucción Nacional. Incluso, pidió al Congreso que “trate con sentido de urgencia las propuestas del Gobierno y se transforme en un protagonista de este impulso que tanto Chile y su gente necesita”.

De todas maneras, Melero también señaló al Presidente Kast que la industria salmonera requiere “regulaciones eficientes, equilibradas e inteligentes”, que “estén puestas al servicio de promover los estándares de esta actividad, pero no de ahogarla o obstaculizar su desarrollo”.

En la etapa final de su discurso, el líder del gremio salmonero se sumó a las críticas a la Ley Lafkenche y cuestionó el reglamento de la ley que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).

“Requerimos y necesitamos de un ordenamiento territorial moderno y robusto que concilie la producción sustentable con la protección del ambiente”, subrayó Melero, quien relevó la importancia de que “nunca más” una normativa “pretenda omitir la existencia de otras actividades productivas y menos aún no las considere a la hora de legislar”.