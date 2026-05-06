Tras operativo en Temucuicui: Gobierno asegura que el "Estado de Derecho no es negociable"

La madrugada de este miércoles un operativo en Temucuicui, comuna de Ercilla en la Región de La Araucanía, resultó en la captura de cinco detenidos y droga incautada. El Gobierno destacó el procedimiento, que contó con la participación coordinada del GOPE, Control de Orden Público (COP) y unidades territoriales, en el marco de una investigación por delitos de alta connotación.

Desde el Congreso Nacional, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, sostuvo que este operativo reafirma que “el Estado de Chile está presente en todo el territorio nacional y que el Estado de Derecho no es negociable”.

“Este trabajo no es fruto de una decisión aislada, sino de un trabajo consistente y silencioso de reafirmación del Estado de Derecho”, subrayó. En la misma línea, declaró que el Gobierno no aceptará que existan territorios “vedados”. “Más pronto que tarde, vamos a encontrar a todos los prófugos de la justicia y los pondremos a disposición de los tribunales como corresponde”, aseguró.

Según información proporcionada por Carabineros, cerca de las 04:30 horas, equipos policiales ejecutaron diligencias de entrada y registro en cuatro inmuebles: tres ubicados en la comunidad de Temucuicui y uno en el radio urbano de la comuna.

Las acciones fueron lideradas por la Sección O.S.9 Araucanía, en coordinación con el Ministerio Público, con el objetivo de ubicar a sujetos investigados y recabar evidencia relevante para las indagatorias en curso. Desde Carabineros indicaron que se trata del primer ingreso que realizan a Temucuicui desde octubre de 2023.

El operativo terminó con la detención de tres personas que tenían órdenes de detención vigentes por delitos como robo con violencia, atentados contra la autoridad, incendio, disparos injustificados y receptación. Otras dos personas fueron detenidas en situación de flagrancia por infracción a la Ley 20.000 de drogas.

La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, se refirió al procedimiento y señaló que si bien no hay funcionarios policiales lesionados, se registraron disparos e impactos balísticos en los vehículos blindados policiales. “Esto es una demostración que el Estado cumple su labor en todo el territorio nacional y obedece a estrategias coordinadas por el Ministerio de Seguridad”, añadió Steinert.

Por otro lado, el ministro Alvarado se refirió a las críticas por el estado de excepción en la Macrozona Sur y señaló que “acciones como esta demuestran claramente su efectividad”. Asimismo, apuntó que “lo que se está haciendo es precisamente una planificación interna que está dando sus frutos y sus resultados dentro del marco institucional vigente”.