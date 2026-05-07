Caso Audios: juzgado fija fecha de formalización de Verónica Sabaj y Luis Hermosilla

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago programó para el próximo 8 de junio, a las 09:00 horas, la audiencia de formalización de la investigación contra la exministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj, y el abogado Luis Hermosilla.

Así lo estableció una resolución judicial dictada el martes, que además advierte que, en caso de inasistencia injustificada, ambos imputados podrían ser llevados por la fuerza pública al tribunal y quedar con la obligación de pagar las costas que se generen.

Este nuevo frente del denominado caso Audios, conocido como arista Sabaj, se suma a otras indagatorias abiertas tras la incautación y peritaje del teléfono de Luis Hermosilla, figura central en el escándalo. El origen de la causa se remonta a la difusión de una conversación donde Hermosilla, el empresario Daniel Sauer y la abogada María Leonarda Villalobos discutían sobre supuestos pagos a funcionarios públicos.

Las pesquisas tomaron impulso gracias a reportajes de CIPER, que revelaron diálogos entre Sabaj y Hermosilla. En esos intercambios se abordaron gestiones vinculadas a la nominación de la fiscal regional Metropolitana Oriente, Lorena Parra, así como conversaciones sobre información reservada y estrategias procesales. Dicho medio informó que accedió a los chats sostenidos entre marzo de 2020 y octubre de 2023, material que también sirvió de base para el proceso disciplinario que terminó con la salida de Sabaj del Poder Judicial.

En septiembre de 2025, la Corte Suprema removió a la exministra de su cargo, al considerar que su conducta afectó principios esenciales de la función judicial como independencia, imparcialidad, probidad, integridad y transparencia. En ese entonces, la vocera del máximo tribunal, María Soledad Melo, señaló que Sabaj no había tenido “un buen comportamiento en el ejercicio de sus funciones” y que por eso se acordó su remoción como ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago.

En paralelo, el Ministerio Público impulsó una investigación penal por eventuales gestiones irregulares vinculadas a causas judiciales, nombramientos y entrega de información secreta.

En enero de este año, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió la querella de capítulos presentada contra Sabaj, un requisito procesal indispensable para que una jueza o exjueza pueda ser formalizada por actos propios de su cargo.

Además, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella criminal contra ambos, señalando a Sabaj como presunta autora de revelación de secretos, cohecho agravado y prevaricación judicial, y a Hermosilla como presunto autor de soborno. El CDE afirmó que los hechos comenzaron mientras Sabaj ejercía como jueza del Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago y se encontraba en pleno proceso de postulación a la Corte de Apelaciones de Santiago.

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