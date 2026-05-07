Consejo Asesor de Congreso Futuro reunió a rectores, parlamentarios y la comunidad científica

En un contexto de transformaciones aceleradas impulsadas por el avance tecnológico, los cambios sociales y nuevos desafíos globales, Chile enfrenta una pregunta de fondo: cómo enfrentar los desafíos de las transformaciones y aprovechar sus oportunidades para el futuro. Con ese foco, rectoras y rectores del ecosistema de educación superior, autoridades del Congreso Nacional y representantes del mundo científico se reunieron para avanzar en una agenda común orientada a fortalecer el uso del conocimiento en las decisiones públicas.

El encuentro, realizado en la Casa Central de la Universidad Católica, se enmarca en el trabajo de Congreso Futuro, iniciativa organizada por el Senado de Chile, la Cámara de Diputadas y Diputados, la Fundación Encuentros del Futuro, la Academia Chilena de Ciencias y el ecosistema de educación superior, que nació hace 15 años con una convicción central: el conocimiento de frontera no puede quedar restringido a investigaciones o espacios especializados, sino que debe aportar directamente al desarrollo del país.

Desde entonces, ha evolucionado desde un evento de divulgación hacia un modelo y una plataforma permanente que conecta al Congreso, las universidades, la educación técnica, la comunidad científica, el sector público, el mundo privado y la sociedad civil en torno a una misma tarea: anticipar los desafíos, comprenderlos desde la evidencia y traducirlos en decisiones concretas para Chile.

“Para que el conocimiento tenga impacto, alguien tiene que valorarlo, invertir en él y generar las condiciones para que se traduzca en mejores leyes y en el fortalecimiento de la democracia. Tenemos la responsabilidad de que este trabajo no quede solo en reflexión, sino que se plasme en decisiones concretas”, señaló la presidenta del Senado, Paulina Núñez.

El senador Rojo Edwards, presidente de la Comisión Desafíos del Futuro, subrayó la magnitud del momento: “Estamos viviendo la revolución más importante que hemos vivido, probablemente más grande que la revolución industrial. Por eso es tan importante tener claridad sobre los desafíos, las amenazas y las oportunidades. Acá hay una unión entre nuestras universidades, la frontera del conocimiento y la política pública”.

Proyecta Chile 2050: del pensamiento a la acción

Dentro de este modelo, Proyecta Chile 2050 es la iniciativa que busca impulsar ese trabajo hacia el largo plazo, construyendo una visión compartida de desarrollo para el país. Concebida como un acuerdo país, ha convocado a más de 2.000 personas organizadas en 20 mesas temáticas, generando una base de conocimiento colectivo orientada a anticipar los desafíos estructurales de Chile.

La iniciativa inició una nueva etapa bajo el concepto “Pensamiento para la Acción”, estructurada en cuatro pilares: reactivación de mesas de trabajo con expertos y expertas, desarrollo de soluciones concretas, foco en el territorio y fortalecimiento de la incidencia en decisiones públicas.

“La posibilidad que ofrece Fundación Congreso Futuro de reunir a todas las instituciones de educación superior junto a representantes del Congreso Nacional para pensar el futuro y también para revisar lo que estamos haciendo hoy, porque el futuro se construye desde el presente, es muy importante. Tenemos grandes desafíos, pero también tenemos cuestionamientos sobre cómo se están realizando las cosas actualmente. Esta unidad y esta voz común, que surge de todos y todas, es de gran relevancia intelectual y política, pues mueve al país hacia el desarrollo”, señaló la Rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés.

El Rector de la UC, Juan Carlos de la Llera, afirmó que “este es un espacio de convergencia absolutamente fundamental para lograr las transformaciones que nuestro país necesita. Ahora lo que debemos hacer es priorizar, entender cuáles son aquellos elementos que pueden producir mayor transformación en Chile”.

Desde Fundación Encuentros del Futuro, el vicepresidente ejecutivo, Guido Girardi, enfatizó el sentido de esta nueva etapa, anunciando además dos incorporaciones a la agenda: una Cumbre de Educación junto a un piloto en Valparaíso del programa Futuros Posibles, instancia que busca identificar las vocaciones de cada territorio para construir consensos regionales. “Si no entendemos el mundo que viene, difícilmente tendremos las respuestas correctas. La complejidad de este escenario exige que el pensamiento se transforme en acción”, afirmó.

“Estamos viviendo un cambio de era significativo, no un cambio tecnológico más. En ese cambio siempre se generan oportunidades y amenazas, países que ganan y países que pierden. Las magníficas ventajas comparativas de Chile tienen que transformarse en ventajas competitivas que generen valor. El desafío requiere que nos unamos cohesionados como país, con cada una de nuestras regiones participando”, planteó Emilio Rodríguez, vicepresidente del CRUCH.

Ruta Futuro 2026-2027: una agenda continua

Este trabajo se articula a través de la Ruta Futuro 2026-2027, una hoja de ruta que organiza las distintas iniciativas de Congreso Futuro a lo largo del año y que da continuidad al modelo más allá de su evento principal. La ruta contempla hitos como Congreso Futuro 2026, el despliegue de Proyecta Chile 2050, diálogos internacionales, Congreso Jóvenes, encuentros temáticos sobre turismo y nueva longevidad, y el camino hacia Congreso Futuro 2027.