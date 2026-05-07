Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 7 de Mayo de 2026


Día clave para Joaquín Lavín León: juez Urrutia define este viernes si va a prisión preventiva

Tanto el Ministerio Público como los querellantes —la Municipalidad de Maipú y el Consejo de Defensa del Estado— pidieron que el exdiputado cumpla la medida cautelar más gravosa, al igual que su exasesor y también imputado, Arnaldo Domínguez.

Tanto el Ministerio Público como los querellantes —la Municipalidad de Maipú y el Consejo de Defensa del Estado— pidieron que el exdiputado cumpla la medida cautelar más gravosa, al igual que su exasesor y también imputado, Arnaldo Domínguez.

Justicia

La decisión sobre la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía Oriente para el exdiputado Joaquín Lavín será comunicada este viernes al mediodía por el juez Daniel Urrutia, del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

Lavín, quien fue militante de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y ocupó un escaño durante tres periodos parlamentarios, enfrenta una formalización por los delitos de falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil, fraude al fisco y tráfico de influencias. El proceso de formalización comenzó el lunes.

Tanto la Fiscalía Oriente como los querellantes —la Municipalidad de Maipú y el Consejo de Defensa del Estado (CDE)— pidieron que el exdiputado Lavín permanezca en prisión preventiva. La fiscal regional Oriente, Lorena Parra, argumentó la solicitud señalando que la libertad del imputado representa un peligro para la seguridad y para el éxito de las diligencias investigativas.

La misma medida cautelar más gravosa fue solicitada para Arnaldo Domínguez, exasesor parlamentario del exdiputado.

En tanto, el empresario Juan Alberto Silva, propietario de la imprenta MMG, formalizado por delitos tributarios y falsificación o uso malicioso de documentos privados, quedó sujeto a arresto domiciliario nocturno entre las 22.00 y las 06.00 horas en su departamento de Las Condes, con prohibición de salir del país y de comunicarse con los coimputados de la causa.

El informático Felipe Vázquez, quien se encuentra en España y no compareció ante el tribunal, tiene vigente una orden de detención en su contra.

Esta es una acción judicial que está en curso y cuyos cargos que se imputan puedan ser desestimados a lo largo de la investigación y el proceso penal. Por eso, no se debe considerar a las personas involucradas y formalizadas por la justicia como culpables hasta que el tribunal competente dicte una sentencia en su contra.

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