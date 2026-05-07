El Museo de la Memoria y los DDHH de Chile recibe en Madrid el Premio Derechos Humanos Rey de España

El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos (MMDH) de Chile fue distinguido internacionalmente con el X Premio de Derechos Humanos Rey de España, galardón otorgado por el Defensor del Pueblo y la Universidad de Alcalá de Henares. La ceremonia de entrega se realizó este 6 de mayo en el Paraninfo de la histórica universidad madrileña.

El acto contó con la participación del Rey Felipe VI, el presidente del Senado español, el ministro de Hacienda, el rector de la Universidad de Alcalá y el defensor del pueblo. El reconocimiento fue recibido por la directora ejecutiva del museo, María Fernanda García, junto al presidente del directorio del MMDH, Patricio Zapata Larraín.

“El valor del Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos no reside en remover las sombras del pasado, sino en contribuir a edificar el hoy y el mañana. Y lo hace mediante historias personales, vínculos familiares, nombres y apellidos: circunstancias donde es posible reconocerse. El gran logro del museo radica en esa generación de empatía”, comentó el Rey de España durante la ceremonia celebrada en la Capilla de San Ildefonso de la universidad.

El jurado, compuesto por destacadas personalidades como el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, y el director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado, evaluó 57 candidaturas provenientes de 14 países. En su fallo, valoró especialmente la “ingente actividad memorística” desarrollada por el museo desde su fundación en 2010, destacándola como una garantía para la democracia y los derechos humanos.

“Recibir este reconocimiento de manos del Defensor del Pueblo y del Rey de España es un honor que reafirma el valor universal de la memoria histórica”, comentó María Fernanda García, quien agregó: “En el Museo de la Memoria y los DD.HH. trabajamos con la convicción de que recordar no es un acto del pasado, sino un compromiso activo hoy”.

El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos ha consolidado su legitimidad internacional mediante colaboraciones con gobiernos y organismos extranjeros, aportando metodologías y acompañando políticas públicas de memoria. Sus vínculos con ACNUR y los Archivos Nacionales de Francia, junto al resguardo de documentos desclasificados de la CIA, Naciones Unidas y archivos europeos y latinoamericanos, lo posicionan como un referente internacional.

En diciembre de 2025, esta labor se amplió con la acogida del archivo del Exilio Español en Chile, reforzando una memoria compartida. Respaldado por la UNESCO y su rol asesor en Iberoamérica y Europa, el museo reafirma su capacidad de incidir globalmente en la construcción de una cultura de respeto a la dignidad humana.

El impacto global del MMDH también se refleja en su labor de extensión y préstamos internacionales. Durante 2026, colaborará con el Museo de Arte de São Paulo (MASP) en Brasil mediante el préstamo de 60 piezas originales para una exposición sobre el Colectivo Acciones de Arte (CADA), y con el Museum Angewandte Kunst de Frankfurt, Alemania, enviando afiches históricos y objetos de la Unidad Popular.

Esta proyección internacional se complementa con el programa “Memorias Compartidas”, desarrollado junto al Centro Cultural de España, que integrará actividades de cine, teatro y conferencias, además de la incorporación del archivo del exilio español al patrimonio del museo.

Archivo para el Poder Judicial y espacio cultural

La exposición permanente del MMDH ocupa dos tercios de su edificio de 5.000 metros cuadrados. Allí se exhiben testimonios, documentos, archivos históricos y piezas audiovisuales destinadas a preservar la memoria sobre las violaciones a los derechos humanos en Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

El MMDH es el archivo de memoria más grande de Chile, incorporando permanentemente nuevos relatos. Ha recibido donaciones de más de 300 instituciones nacionales e internacionales y su relevancia se refleja en las constantes solicitudes de información realizadas por el Poder Judicial en causas abiertas en todo el país.

La programación temporal del museo aborda temáticas globales. Para 2026 contempla la exposición “Siberia: Prisión de naciones”, creada por el Sybir Memorial Museum, sobre las deportaciones masivas de polacos durante la ocupación soviética de 1939.

Asimismo, el museo exhibirá obras de los artistas David Lamelas e Hildegarde Duane, una muestra de arte contemporáneo que revisa la construcción del poder a través de las imágenes televisivas entre las décadas de 1970 y 1990.

Además de su labor archivística y museográfica, el museo mantiene una activa programación cultural y educativa gratuita, con ciclos de teatro, cine, conversatorios, talleres y actividades formativas. También abre sus espacios para conciertos y presentaciones artísticas de gran convocatoria.

Su colección reúne obras de más de 170 artistas, entre ellos Jorge Tacla, Paz Errázuriz, Chas Gerretsen, Claudio Di Girolamo, Cecilia Vicuña, el colectivo CADA, Vicente Ruiz y Silvio Caiozzi.

Ubicado en un edificio diseñado por los arquitectos Mario Figueroa, Lucas Fehr y Carlos Dias, el museo se ha consolidado como uno de los principales espacios culturales del país. Su directorio incluye figuras como la expresidenta Michelle Bachelet, el escritor Arturo Fontaine y el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña.

Con más de 3,5 millones de visitantes desde su apertura y una comunidad digital cercana a las 460 mil personas en Instagram, el MMDH se posiciona como uno de los principales referentes iberoamericanos en educación en derechos humanos.

Entre las figuras internacionales que han visitado el museo destacan Ban Ki-moon, Sebastián Piñera, François Hollande, Pedro Sánchez, Olaf Scholz, Angela Davis, Adolfo Pérez Esquivel, Silvia Federici, Esther Mujawayo, además de artistas como Sting y Tom Morello.

Desde la creación del premio, también han sido reconocidas organizaciones como la brasileña Pastoral da Criança, la Fundación Myrna Mack de Guatemala, la ONG chilena Un Techo para mi País, y el colectivo mexicano Familias por Nuestros Desaparecidos de Jalisco.