Exministro Eyzaguirre sobre megarreforma: "Lo que está en el trasfondo es una ideología de que achicar el Estado es bueno per se"

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el exministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre, quien ocupó el cargo durante los mandatos de Ricardo Lagos y de Michelle Bachelet, se refirió a la megarreforma del gobierno de José Antonio Kast y el informe que emanó al respecto el Consejo Fiscal Autónomo (CFA).

El economista contextualizó este proyecto como uno que presenta el Ejecutivo en el marco de un diagnóstico de “emergencia”. En ese sentido, Eyzaguirre cuestionó que la ley “va a tener efectos solo en el mediano y largo plazo, o sea, hay una primera contradicción, porque esto no es para combatir emergencias”.

“Y lo segundo es, si queremos crecer más, ¿es este proyecto suficientemente focalizado en el crecimiento? ¿O está disperso en muchas medidas populares o populistas, que al final pueden terminar mitigando lo positivo?”, continuó.

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Una vez anunciadas las primeras medidas de la administración de Kast en materia fiscal, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, expresó que el rol del jefe de la billetera fiscal no es “ser simpático”. Consultado al respecto, Eyzaguirre señaló que “tiene un poquito de razón”, por la mirada de largo plazo que debe tener el cargo.

Sin embargo, en consideración con el análisis anterior, el exsecretario de Estado puso en duda que el Plan Nacional de Reconstrucción cumpla con velar por el futuro. “Lo que dijo el CFA y también lo que dijo el Fondo Monetario Internacional (FMI), de modo elegante y oblicuo, es que este proyecto tiene algunos visos populistas que van a significar que las finanzas públicas se deterioren y que el crecimiento prometido no sea tan efectivo como lo que el proyecto dice”, señaló.

El extitular de Hacienda indicó que hay dos elementos diferentes en la iniciativa del Gobierno: “Uno de un conjunto de disposiciones que nada tienen que ver con el crecimiento y significan ingentes recursos fiscales que usted está gastando, con lo cual la posibilidad de que el proyecto termine deshaciéndose a sí mismo, porque genere desequilibrios fiscales, crece”.

“Usted me preguntará entonces por qué, y es porque están consiguiendo votos pues. Hay promesas de campaña, hay cosas que han hecho para ampliar la posibilidad de la aprobación en general, pero esas medidas son todas contraindicadas desde el punto de vista del objetivo del proyecto. La más visible de todas es el tema de las contribuciones para los de la tercera edad, eso no tiene nada que ver con el crecimiento, cuesta dinero y nos saca de la trayectoria de crecimiento más que la profundiza”, analizó.

Sobre el trasfondo de una medida como la exención tributaria, Eyzaguirre indicó: “Lo que está en el trasfondo es una ideología de que achicar el Estado es bueno per se. Entonces, disminuir los impuestos te obliga, por otro lado, a achicar los gastos, a achicar el Estado, porque se cree que una economía donde el sector privado no solo tenga el rol más importante, sino que casi el único rol, es mejor”.

“Yo no creo para nada en eso. Tampoco lo confirma la evidencia empírica de cómo lo han hecho los países que llegaron a desarrollarse”, subrayó.

En cuanto al recorte del gasto público anunciado en campaña, que se materializa, por ejemplo, con la instrucción de rebajar 3% para cada ministerio, el exministro dijo: “Fue una cifra al boleo nomás, para mostrar un cierto carácter de transformador”.

“Incluso una comisión de exdirectores de Presupuestos, que incluía a directores de la época del (expresidente Sebastián) Piñera, hizo las sumas y las restas, llegó a que sin hacer leyes fuertes que puedan tener oposición en el Congreso, los márgenes de recortes son muy inferiores”, expuso.

En esa línea, indicó que el Ejecutivo tuvo que “echar para atrás” la disminución del presupuesto en el Ministerio de Seguridad, así como también “tuvieron que disminuir el grado de recortes” en Educación. “Es muy difícil esta idea de que hay pura grasa. Puede haber un poco de grasa, cuando me tocó siempre traté de cortarla, pero llegar a las cifras astronómicas como las que estamos hablando a punta de grasa, ya no: ahí hay hueso, carne, de todo”, analizó el exministro.

En miras al camino que las autoridades debería seguir para favorecer el crecimiento, Eyzaguirre llamó al Gobierno a retirar medidas que sean contraproducentes, como la exención de contribuciones en la megarreforma. “Lo segundo es que las cifras de convergencia fiscal sean razonables, no los niveles de los que estamos hablando, pero con este nivel de recorte de impuestos yo dificulto que esto pueda tener un buen futuro en términos del desequilibrio que nos va a generar”, cuestionó.

En línea con lo anterior, declaró: “Que el Gobierno comience a conversar un poquito, porque cuando uno es elegido con el 58%, que sabemos que tiene bastante votos prestados y comienza a tropezarse, ya se tropezaron con el bencinazo, eso comienza a deshacerse entre los dedos. Entonces, es momento de buscar acuerdos más amplios”.

El extitular de Hacienda se refirió a otras disposiciones, fuera del tema tributario, que aportarían al crecimiento y mencionó el proyecto de ley de Sala Cuna Universal. “Hay estudios que demuestran que con una participación de la mujer 10 puntos más alta —estamos 15 puntos debajo de la OCDE— el PIB podría ser 4 puntos más alto al cabo de 10 años y eso es equivalente a todo lo que gatillaría como crecimiento aquí la rebaja de impuestos a las empresas”, analizó.

“Deberíamos tener un gran acuerdo sobre cómo redinamizar nuestro sector exportador y eso no aparece en la conversación”, criticó.

En tanto, Eyzaguirre sostuvo que, en materia económica, “este es un gobierno bastante extremo“. “Si usted escucha a la candidata (Evelyn) Matthei referirse a estas medidas, es mucho más ponderada y es crítica respecto de aquellas que yo mismo estoy criticando. Estoy seguro y me gustaría que los economistas de Chile Vamos que tuvieron un rol relevante en los gobiernos anteriores de Sebastián Piñera y que tienen una formación más amplia, estuvieran también disponibles a conversar otros temas”, aseveró.

Así, reiteró que iniciativas como Sala Cuna Universal “no son cosas de causa-efecto, que sean vendibles inmediatamente, pero son las cosas serias”.