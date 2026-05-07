Francisco Vidal: “En el Gobierno hay falta de experiencia y de conocimiento de los códigos políticos”

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el exministro Francisco Vidal (PPD) se refirió al manejo comunicacional del Gobierno a casi dos meses de su instalación y en medio del debate por la megarreforma.

En primera instancia, la exautoridad abordó el quiebre del acuerdo entre el Partido de la Gente (PDG) y el Ejecutivo en torno al Plan Nacional de Reconstrucción. Al respecto, sostuvo que existe una “angustia” por parte del Gobierno para asegurar la aprobación de la idea de legislar en sala y explicó que la negociación con el PDG es compleja, por lo que significa avanzar en una iniciativa que responda a las demandas de la colectividad en materia de medicamentos y pañales.

“Lo que ha hecho el PDG, es decirle al Gobierno, ‘oiga, si usted no me hace un proyecto de ley cuyo objetivo central es la devolución equivalente al IVA, bueno, no cuenta con nosotros’. Esa es la situación”, aseguró.

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Vidal explicó que la petición del PDG agrega presión fiscal a la iniciativa, algo que no se podría costear. “Lo que pasa es que en el cuadro general, a los casi US$5 mil millones que el proyecto del Gobierno le quita al Estado, bueno, agregarle US$1000 millones más es una cosa bastante alocada”, dijo.

Más allá de lo anterior y sobre la megarreforma en sí, el exvocero de Gobierno señaló: “El tema de fondo es que quien ganó la Presidencia de Chile, con una votación abrumadora, es parte de quienes se llamaban a sí mismos ‘la derecha sin complejos’ y derrotaron a la otra derecha, a la que ellos denominaban ‘derechita cobarde’, cuya líder (Evelyn Matthei) habló ayer por primera vez después de 170 días y se manifestó en contra de algunos aspectos centrales del proyecto”.

“Aquí hay una contrarreforma tributaria profundamente ideológica, donde el objetivo final es la reducción del tamaño del Estado para reemplazarlo por el incremento del poder económico, particularmente de la gran empresa”, aseveró.

Sobre el respaldo ciudadano de la iniciativa, Vidal señaló que La Moneda tiene una “dirección política que el tema de la ciudadanía está como en tercer lugar. Esto se trata de materializar una convicción, que es que si tú bajas los impuestos a la gran empresa, la economía se reactiva. La misma convicción que en su momento tuvo Sergio de Castro y Hernán Büchi”.

“Además, como no hay elecciones hasta dos años y medio más, tienen un espacio de tiempo para que su hipótesis se produzca, porque ellos están jugando a que al rebajar los impuestos, va a haber una reactivación de la inversión, del crecimiento, del empleo. Ahora, de que al final de ese proceso lo que tú recaudes sea menor a lo que entregaste les da lo mismo, porque es otra lógica, es la versión más extrema del neoliberalismo”, agregó.

A juicio de Vidal, “tenemos una situación bien paradojal, porque las derechas tienen los votos, es global. Esto se va a aprobar hoy día en la Comisión, no solo por la correlación de fuerza de la Comisión, son ocho de derecha y cinco no de derecha, sino que cuando llega a la sala, salvo el tema del PDG que les garantizaba una mayoría más sólida, yo creo que tienen los votos”.

A pesar de su inminente aprobación, según el exministro, se van a manifestar contradicciones en la tramitación. “Quizás la guinda de la torta es el tema de las contribuciones. Ayer la candidata de Chile Vamos (Evelyn Matthei) dijo en un programa que es una aberración eliminar las contribuciones para los mayores de 65 años. Yo no sé si eso tiene algún impacto en los parlamentarios de Chile Vamos que hace cuatro meses la querían de Presidenta de la República, pero es tan fuerte la ideología, es tan evidente que esto beneficia a una minoría insignificante”, analizó.

Manejo comunicacional de La Moneda

Consultado específicamente sobre el manejo comunicacional de La Moneda y los errores que han marcado las primeras semanas de administración, el exministro Vidal indicó que “evidentemente que hay falta de experiencia, también hay falta de conocimiento de los códigos políticos” de las actuales autoridades.

“Eso no es extraño, porque el Presidente determinó un gabinete donde hay cuatro militantes, dos republicanos, uno de Evópoli, uno de Renovación Nacional y uno de la UDI. Entonces, cuando se plantea que la cocera tiene dificultades, aunque tú colocaras a un Premio Nobel de vocería en La Moneda, tendrías dificultades”, subrayó.

Se ha indicado que existen “dos almas” en el Ejecutivo representadas en los ministros independientes versus los que pertenecen a Chile Vamos. Al respecto, la exautoridad indicó que esa tensión está “latente”.

“En la medida que el Gobierno sigue bajando en las encuestas, (…) los parlamentarios, los alcaldes de Gobierno, se empiezan a poner nerviosos, entonces ahí hay una variable que no tiene concreción en lo inmediato, pero que se puede empezar a desgastar el apoyo al Presidente y a los partidos que lo apoyaron”, afirmó.

Para Vidal, “Chile Vamos, que salieron quintos, que los trataron de derechita cobarde, están completamente subordinados a los republicanos, completamente, porque ganó la derecha sin complejo”. “Entonces, lo que viene es una situación bien contradictoria, un Gobierno que tiene los votos para aprobar un proyecto que es abrumadoramente rechazado por la ciudadanía y por los técnicos de oposición”, planteó.

El exministro se refirió también a las diferencias que se han generado entre el Segundo Piso de La Moneda y el gabinete ministerial. En primer lugar, destacó que el Presidente Kast optó por un “gabinete completamente fuera de los códigos de la política” y, por otro lado, en el Segundo Piso, a “hombres de confianza absoluta: (Alejandro) Irarrázaval y (Cristian) Valenzuela”.

“En ese cuadro, obviamente que el poder del Segundo Piso, respaldado por el Presidente, y lo hemos visto en la última semana, orada el protagonismo del comité político”, dijo.