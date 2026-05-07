Mayoría oficialista se impone en la Comisión de Hacienda y aprueba en general el proyecto de Reconstrucción Nacional

Con ocho votos a favor, cuatro en contra y una abstención, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados —de mayoría oficialista— aprobó en general el proyecto de Reconstrucción Nacional del Gobierno.

Pese a los reparos de la oposición, que hasta último momento solicitó un mayor plazo para discutir la iniciativa, el presidente de la Comisión, Agustín Romero, persistió en su intención de votar este jueves.

La idea del diputado republicano era cumplir con los plazos estipulados por el Gobierno, que espera despachar la iniciativa de la Cámara de Diputados antes del 21 de mayo. Lo anterior, solo era posible votando en general este jueves, para luego proceder a la discusión en particular la próxima semana.

Previo a la votación, expusieron en la Comisión de Hacienda los ministros de Vivienda, Iván Poduje, y de Medio Ambiente, Francisca Toledo; representantes de las pymes; los dirigentes de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM); y el jefe de la Dirección de Presupuestos, José Pablo Gómez.

Este último fue el encargado de responder a las advertencias del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) planteadas el pasado martes, pero su presentación no dejó conforme a la oposición.

El diputado de la bancada del PPD, Carlos Bianchi, expresó su descontento con la exposición y emplazó directamente al presidente de la Comisión, Agustín Romero, por apurar la votación, pese a los importantes reparos sobre los riesgos fiscales del proyecto.

“Yo lo lamento profundamente, presidente, por el alto afecto que le tengo a usted. En el mes de enero del año 25 fue usted mismo el que le dijo a esta misma comisión que no era posible votar (la reforma previsional) dado que habían 11 observaciones del Consejo Fiscal Autónomo. ¿Usted conoce a ese parlamentario?”, cuestionó.