Ministro Quiroz por alerta del CFA: "Tenemos precisiones que hacer a la metodología"

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, valoró el informe presentado por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, destacando los puntos de coincidencia entre el organismo y el Gobierno respecto del proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional.

En su presentación, la presidenta del CFA, Paula Benavides, señaló que la iniciativa del Ejecutivo prioriza el crecimiento económico y promueve la eficiencia del gasto público, calificando ambos elementos como pilares para fortalecer la sostenibilidad fiscal en el mediano plazo. Sin embargo, advirtió sobre sus eventuales efectos negativos en la recaudación fiscal.

Según el ministro, este planteamiento confirma un diagnóstico compartido: “El CFA comparte nuestra priorización por el crecimiento económico, así como la promoción de esfuerzos de eficiencia económica”, afirmó, destacando “muy particularmente la coincidencia maciza que tenemos con el CFA en cuanto a que las medidas propuestas en el proyecto de ley generan crecimiento de la economía”.

Sobre esa base, Quiroz hizo un llamado a los parlamentarios a respaldar la iniciativa. “Chile acumula cuatro años de estancamiento económico, con un desalentador crecimiento per cápita de apenas medio por ciento en ese período (marzo 2022 a marzo 2026). Este proyecto busca dejar atrás ese ciclo, recuperar el crecimiento, atraer inversión y, por sobre todo, generar más y mejores empleos”, sostuvo.

“Por eso hacemos un llamado a los legisladores a sumarse con sentido de país y también con sentido de urgencia”, agregó el titular de Hacienda.

Respecto de las observaciones planteadas por el Consejo Fiscal Autónomo, el ministro señaló que existen diferencias metodológicas. “El CFA examina los efectos medida por medida, y soslaya lo que a nuestro juicio es el necesario análisis transversal de todas las medidas en su conjunto, tomando en cuenta los efectos de equilibrio general”, explicó.

En cuanto a las prevenciones formuladas por el organismo, Quiroz indicó que un equipo de la Dirección de Presupuestos (Dipres) responderá en detalle durante la próxima sesión de la Comisión de Hacienda. “Contestará una por una las nueve prevenciones que hizo el Consejo Fiscal Autónomo”, afirmó.

Finalmente, el ministro insistió en que las observaciones deben analizarse dentro de una visión más amplia de la propuesta gubernamental. “Más allá de las precisiones y diferencias, el ministerio quiere recordar que el proyecto tiene un impacto como un todo, con todas las medidas consideradas actuando conjuntamente. No debemos considerar solo el proyecto: aquí hay una serie de medidas administrativas y legales que deben mirarse en conjunto”, concluyó.