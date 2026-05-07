Minsal asegura que pasajeros del crucero con hantavirus no se habrían contagiado en Chile

El Ministerio de Salud se pronunció este jueves respecto al brote de hantavirus detectado en un crucero que partió desde Argentina el 1 de abril. Hasta el momento, se han confirmado tres fallecidos, mientras que las autoridades del país vecino investigan el posible origen del contagio entre los pasajeros. La hipótesis principal apunta a una pareja de neerlandeses que, antes de embarcar, recorrió el sur de Argentina y Chile, y también visitó Uruguay.

A través de un comunicado, el Minsal informó que “de acuerdo a los protocolos internacionales vigentes, el Centro Nacional de Enlace del Ministerio de Salud ya solicitó información adicional a la Organización Mundial de la Salud, en el marco del Reglamento Sanitario Internacional, además de estar en contacto con el Centro de Enlace Argentino”.

“Los casos reportados como primarios transitaron por Chile en un periodo que no corresponde de incubación, por lo que la exposición al virus no habría ocurrido en nuestro país”, agregó la cartera.

Según el comunicado, en Chile el virus Andes es el único agente etiológico confirmado de hantavirus humano: “Su reservorio corresponde al ratón de cola larga, especie presente entre las regiones de Atacama y Magallanes. Asimismo, es importante señalar que, a diferencia de otros hantavirus, el virus Andes puede transmitirse, excepcionalmente, entre personas en contextos de contacto estrecho y prolongado”.

“El último caso documentado de transmisión de este tipo en nuestro país ocurrió en 2019, correspondiendo a una situación puntual que fue oportunamente controlada por la autoridad sanitaria”, explicó el texto.

El Minsal recordó que mantiene vigente una alerta epidemiológica desde noviembre de 2025, reforzada en enero de este año, con el objetivo de fortalecer la vigilancia en todos los equipos de salud del país para la detección temprana de casos y la intensificación de la comunicación de riesgo.

En tanto, subrayaron que “ante fiebre, dolor muscular o dificultad respiratoria con antecedente de exposición en zonas rurales, silvestres o de trabajo al aire libre, se debe consultar de inmediato a un médico e informar dónde estuvo. El Ministerio de Salud continuará monitoreando la situación y mantendrá informada a la población a través de los canales oficiales”.