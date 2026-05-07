"Ni una respuesta al CFA": las críticas de la oposición tras el primer triunfo legislativo del proyecto de Reconstrucción Nacional

Este jueves el Gobierno salió exitoso de la primera votación a la que se enfrentó el proyecto de Reconstrucción Nacional. La iniciativa fue aprobada en general por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, donde los diputados oficialistas aprovecharon su mayoría circunstancial. Sin embargo, el Ejecutivo no contró con el respaldo de partidos clave: el Partido de la Gente (PDG), que se abstuvo, y la Democracia Cristiana (DC), que se pronunció en contra.

La votación fue particularmente tensa. Tras varias horas de exposiciones, en que los parlamentarios y parlamentarias escucharon a los ministros de Vivienda y Medio Ambiente, a representantes de las pymes y a los dirigentes de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), llegó el turno al director de Presupuesto, Juan Pablo Gómez.

Este último, fue el encargado de entregar las respuestas del Gobierno frente a las advertencias que realizó el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) el pasado martes, que apuntaban a los riesgos fiscales que conlleva el proyecto del Ejecutivo. La escueta presentación de Gómez —quien se limitó a argumentar que el conjunto de medidas del proyecto lograrán aumentar el crecimiento— no dejó conformes a los diputados de oposición, quienes tampoco pudieron hacer preguntas al director de Presupuesto.

Luego de la votación, el diputado del Frente Amplio (FA), Jorge Brito, señaló: “No hay ni una respuesta a las observaciones del Consejo Fiscal Autónomo. Realmente el informe que presentó la Dirección de Presupuesto tiene nota roja”.

“Acá no se quiso responder a los planteamientos de los alcaldes y alcaldesas que son también de este Gobierno, no se quiso responder al Consejo Fiscal Autónomo y lo triste es que las consecuencias las va a pagar todo Chile”, estimó.

En una línea similar, el diputado del Partido Socialista (PS), Daniel Manouchehri, criticó que el Ejecutivo no realizará modificaciones al proyecto tras la exposición del CFA. “Aquí lo que estaba diciendo el Consejo eran temas que Chile tiene que tomar en serio. Déficit fiscal estructural, recorte de derechos en salud, en educación, en seguridad, en pensiones. Es un abismo fiscal al que nos está llevando el Gobierno”, acusó.

“Nosotros le decimos al Presidente Kast: retire su proyecto y construyamos un acuerdo unitario en Chile que genere crecimiento económico, empleo digno y desarrollo económico para todos”, propuso.

Por su parte, la representante de la Democracia Cristiana (DC) en la Comisión de Hacienda, Priscilla Castillo, sostuvo que el proyecto “está desequilibrado” y que para aprobarlo se debe garantizar tanto la generación de crecimiento como la responsabilidad fiscal.

“El proyecto, entre las buenas propuestas y las no tan buenas, lo que hace es que genera más déficit fiscal y eso nos pone en riesgo, sobre todo con el nivel de deuda que tenemos como chilenos”, advirtió.

La diputada Castillo afirmó que lo que espera su partido es que se conforme una mesa de trabajo donde se consideren los distintos planteamientos. “Hoy día en la votación lo que se vio es que solo estuvieron los votos de la derecha. Y en definitiva, si queremos construir un mejor país, tenemos que abrirnos a la posibilidad de considerar las propuestas de la centro izquierda, distintas propuestas. Esperamos que en los próximos días se pueda desarrollar esto”, declaró.

Quiroz desdramatiza advertencias de la CFA

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se mostró conforme tras la aprobación general del proyecto de Reconstrucción Nacional en la instancia legislativa. El jefe de la billetera fiscal destacó que se trata “un muy buen punto de partida”. “Es una mayoría muy sólida que esperamos que se vaya ampliando en el transcurso de la discusión de este proyecto, a medida que vamos viendo ya los artículos en detalle”, declaró.

“Es un gran mensaje para los chilenos y chilenas, un mensaje de esperanza, de que avancemos rápido con este proyecto y devolvamos pronto a Chile la esperanza en el progreso”, recalcó.

Además, el secretario de Estado descartó posibles errores en el informe financiero del proyecto y desdramatizó los nueve riesgos fiscales identificados por el CFA.

“Lo más importante es la coincidencia maciza entre el Consejo Fiscal Autónomo y nuestro planteamiento, de que las medidas que están acá permiten crecimiento. Las observaciones de detalle que se hicieron fueron contestadas hoy día por la Dirección de Presupuesto”, aseguró.

En tanto, el presidente de la Comisión de Hacienda y diputado del Partido Republicano, Agustín Romero —actor clave en que la votación se produjera este jueves, tal como esperaba el Gobierno— llamó a “dejar de lado los diagnósticos”. “Lo que hizo la Comisión de Hacienda es lo que tiene que hacer cualquier diputado que es electo en este país, legislar y legislar para buscar soluciones para los chilenos. Nosotros vamos a partir hoy día con un cambio para Chile y esperamos lograr también el apoyo en la Sala de la Cámara de Diputados”, dijo.

“¿Queda todavía discusión? Por supuesto que sí. Nos quedan días que son bastante intensos para sacar el proyecto de la Comisión de Hacienda y llevarlo a otras dos comisiones más, pero en la Sala nosotros tenemos que dar la demostración de que este país va a cambiar. No podemos seguir por esta senda de debacle”, estimó.