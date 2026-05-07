Megarreforma: Parisi destaca "acuerdos" con Jorge Quiroz pero decisión del PDG se mantiene en suspenso

El economista y fundador del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, confirmó este jueves avances en las negociaciones con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, tras una reunión clave para destrabar el conflicto entre el Gobierno y la colectividad por el proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional.

El encuentro se produjo luego que la bancada del PDG anunciara este miércoles el quiebre del acuerdo alcanzado previamente con el Ejecutivo, acusando modificaciones a compromisos considerados fundamentales, especialmente en torno al reembolso del IVA a medicamentos y pañales.

Tras la cita, que se extendió por cerca de una hora y media, Parisi aseguró que hubo avances importantes y afirmó que “estamos llegando a varios acuerdos, varios consensos que le voy a transmitir a nuestros diputados (…) Creo que se avanzó bastante”, afirmó.

Según explicó el excandidato presidencial, uno de los principales temas abordados en la reunión fue precisamente el mecanismo de devolución del IVA en productos esenciales, punto que detonó la crisis entre el PDG y el Gobierno del Presidente José Antonio Kast.

“Hay que seguir trabajando, nuestros equipos técnicos van a estar trabajando. Estoy muy optimista porque esto va en beneficio de la gente”, sostuvo.

El líder del PDG valoró además el tono de la conversación con Quiroz, aunque reconoció que las tratativas no fueron sencillas, “no fue fácil. El ministro Quiroz es bastante duro y yo también, pero lo más probable es que lleguemos a un buen acuerdo”, comentó.

Pese al acercamiento, Parisi evitó garantizar el apoyo parlamentario de su colectividad a la idea de legislar del proyecto, cuya votación está prevista para esta tarde en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados, “aquí nadie está cediendo, estamos llegando a acuerdos por la gente (…) Se avanzó y se avanzó mucho. Estamos optimistas, no está nada zanjado, hay que seguir trabajando”, señaló.

Consultado directamente sobre si los votos del PDG ya estaban asegurados, el excandidato presidencial respondió de forma categórica, “no, no. Los votos los entregan los diputados”.

Recordemos que el conflicto se originó luego de que el PDG acusara al Ejecutivo de alterar aspectos centrales del protocolo acordado previamente, especialmente en materias relacionadas con beneficios para la clase media. Entre los puntos más sensibles aparecen el cálculo del reembolso del IVA, la periodicidad de los pagos, la cobertura para pañales y el alcance de los beneficios asociados a medicamentos.

Según trascendió, Parisi llegó a la reunión con un documento comparativo entre la propuesta original impulsada por el PDG y el texto promovido por el Gobierno, donde se advertían “diferencias profundas” entre ambas fórmulas. La situación abrió un escenario complejo para el oficialismo, que necesita los votos de la bancada del Partido de la Gente para sacar adelante la idea de legislar de una de las iniciativas emblemáticas de la administración Kast.