Parisi y quiebre del acuerdo PDG-Gobierno: "La reforma del Presidente Kast no va en ayuda directa de la clase media"

El economista y fundador del Partido de la Gente (PDG) abordó la previa de la reunión que sostendrá con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para intentar destrabar el apoyo de su colectividad al proyecto de Reconstrucción Nacional impulsado por el Gobierno.

El economista aseguró que el PDG mantiene disposición al diálogo, aunque advirtió que no respaldarán la iniciativa si no se respetan los compromisos previamente acordados. “La que está perdiendo es la gente. La reforma que quiere introducir el Presidente Kast no va en ayuda directa a la clase media emergente, que es el motor que mueve al PDG”, sostuvo.

Uno de los principales puntos de conflicto sigue siendo la eliminación del IVA a productos esenciales como medicamentos y pañales. “Pagar IVA por los medicamentos es un impuesto canalla. Pagar IVA por los pañales de adultos y niños no es justo (…) Nadie en Chile se quiere enfermar, pero te cobran un 20% por querer sanarte”, afirmó Parisi.

El excandidato presidencial cuestionó también la propuesta del Ejecutivo de entregar bonificaciones focalizadas en vez de eliminar directamente el impuesto. “Ellos quieren hacer una bonificación según el tamaño de la familia y los ingresos, y nosotros creemos que no corresponde”, explicó.

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En el caso específico de los pañales, señaló que el diseño del beneficio dejaría fuera a muchas personas. “Hay adultos menores de 65 años postrados que usan pañales. Pagar 200 o 300 mil pesos mensuales en eso es excesivo para un sueldo promedio en Chile”, indicó.

Parisi también abordó el debate sobre el impacto fiscal del proyecto, luego de las advertencias realizadas por el Consejo Fiscal Autónomo y otros organismos internacionales respecto a una eventual caída de la recaudación. “La economía chilena está estancada. Nosotros creemos que se necesita una inyección directa a la economía en términos de crecimiento”, planteó.

Sin embargo, afirmó que la rebaja progresiva del impuesto corporativo “no garantiza mayor inversión, sí garantiza mayor entrega de dividendos”.

A juicio del líder del PDG, el Ejecutivo está enfocando mal los incentivos económicos. “La plata no le alcanza a las personas. El desempleo femenino está sobre el 10%, el endeudamiento sigue creciendo y más de 2 millones de chilenas están en Dicom”, sostuvo.

Otro de los puntos cuestionados por Parisi fue el alza en el costo de los combustibles y el impuesto específico. En esa línea, sostuvo que “el bencinazo lo está pagando la clase media emergente”, afirmó y acusó que “el Gobierno está lucrando con un incremento de aproximadamente 500 millones mensuales producto del impuesto específico a los combustibles”.

Asimismo, criticó el mecanismo de recortes presupuestarios impulsado por el Ejecutivo: “No puedes decir que vas a ahorrar un 3% y después empezar a excluir ministerios. Eso le resta credibilidad y genera confusión”.

Respecto de la decisión final del partido frente al proyecto de reconstrucción nacional, Parisi aclaró que la bancada parlamentaria mantiene autonomía y que cualquier cambio deberá ser respaldado colectivamente. “Ayer, unánimemente, nuestros 13 diputados dijeron que se caía el acuerdo”, reveló. De todas formas, reiteró su disposición a negociar con Hacienda.

“Si tenemos que sentarnos a conversar con el ministro una y mil veces, estoy dispuesto a hacerlo, porque el Partido de la Gente es para la gente y no para ideologías ni gustos personales”, concluyó.

Por otro lado, Parisi cuestionó declaraciones recientes del Presidente José Antonio Kast respecto del financiamiento y evaluación de investigaciones académicas. “Yo fui investigador por mucho tiempo. Escribir un paper no es un trabajo menor”, señaló. Y añadió: “Mirar en menos el trabajo investigativo de universidades como la Universidad de Chile o la Católica no corresponde”.