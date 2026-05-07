PDG se baja del acuerdo y retira apoyo al proyecto de "reconstrucción"

La bancada de diputados del Partido de la Gente anunció que no votará a favor de legislar el proyecto de reconstrucción nacional, como había acordado el PDG con el Gobierno, por estimar que la iniciativa no incluye sus propuestas en favor de la clase media.

El jefe de bancada, diputado Juan Marcelo Valenzuela, dijo que “nosotros teníamos toda la disposición para poder avanzar en esta idea de legislar, pero siempre hemos sido claros. Nosotros venimos a representar a la clase media, a la clase media emergente, y este proyecto que se nos presenta no los considera en absolutamente nada”.

“Hemos hablado de la devolución del IVA de los medicamentos y de los pañales, y esto era simplemente un bono muy restringido, que básicamente no llegaba al segmento que nosotros estamos defendiendo”, explicó.

“Evidentemente, esto ya se siente como medidas dilatorias que no cumplen con el objetivo que nosotros estábamos buscando. La representación de la clase media no la vamos a soltar por ningún motivo y, por supuesto, respecto de la votación de mañana (en la Comisión de Hacienda), creo que hoy día no están las condiciones para poder avanzar”, añadió.

“Lamentablemente, hoy día el Gobierno, teniendo la oportunidad de poder avanzar de una manera mucho más amplia, con una mirada política, poniéndole corazón a una reforma que transversalmente le han dicho que es puro fierro, que está muy fría y muy desconectada, se pierde esta oportunidad”, agregó.

“Lo consideramos lamentable, porque nosotros hemos dicho que somos proposición, hemos puesto medidas sobre la mesa, nos hemos esforzado y hay voluntad de diálogo, pero el portazo lo estamos recibiendo de parte del Gobierno. Realmente esto es lamentable, nos duele”, cerró.