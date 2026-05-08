Alberto Mayol: El malestar social "es un proceso largo que parte en el 2011 y que no ha terminado"

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el sociólogo Alberto Mayol abordó su nuevo libro “Malestar social y crisis política” y analizó el escenario político actual a casi dos meses de la llegada del nuevo gobierno.

La publicación hace un recorrido e intenta sistematizar la expresiones de malestar social expresadas en el Chile reciente, al mismo tiempo en que se pregunta por la manera en que las élites han interpretado y/o canalizado estas manifestaciones. En esa línea, el también académico de la Universidad de Santiago explicó que el malestar social es un “fenómeno latente” que no es posible medir u observar directamente.

“Se puede definir de muchas maneras. No es necesariamente gente enojada. Es fundamentalmente algo que produce una crisis de legitimidad corrosiva, constante o eventualmente explosiva, y está asociado a una situación cognitiva. O sea, un problema de aprendizaje de la experiencia social para los ciudadanos”, señaló.

“El ciudadano deja de entender para qué existen las instituciones, que son las que ordenan el mapa de tu experiencia social y, de repente, te encuentras sin mapa. Se produce un efecto histérico, de desajuste”, agregó.

Mayol sostuvo que el principal problema es identificar qué está generando ese malestar. “No todos entendemos todo lo que pasa a nuestro alrededor. La sociedad es compleja, opaca y muchas veces no comprendemos para qué existen las autoridades si no resuelven las cosas. Hay grandes promesas y sólo decepcionan”, afirmó.

A partir de este análisis, el sociólogo cuestionó la interpretación del estallido social y de los posteriores procesos constitucionales como un “paréntesis” que algunos sectores políticos consideran cerrado.

Asimismo, definió la política como “una disputa de definiciones” y aseguró que las posturas de los distintos actores cambian con el tiempo. En ese contexto, reveló una conversación que sostuvo con el expresidente Sebastián Piñera una semana antes de que calificara el estallido social como un “golpe de Estado”. “Hablando con él esa vez, no dijo nunca algo parecido a eso”, confidenció Mayol.

“Lo que sí me dijo es que la izquierda había sido muy irresponsable en subirse al proceso y también en la forma en que lo hizo, que puso en riesgo la estabilidad institucional y al gobierno (…) Nos encontramos en Canal 13, me habían entrevistado a mí primero y después le tocaba a él. Me pidió que me quedara para que habláramos al final y estuvimos un largo rato”, señaló.

Además, aseguró que el expresidente “era un tipo que escuchaba mucho, ojo con eso. Y estaba muy interesado en conversar sobre qué significaba esto del estallido. De alguna manera, insinuó una cosa que era cierta, y que tenía que ver con la viabilidad financiera de los hogares. Por eso nace la PGU. Él entendía todo este proceso”.

En esa línea, Mayol cuestionó la idea de que el estallido haya sido una “conspiración” y apuntó a los indicadores de gobernabilidad previos a octubre de 2019. “¿Qué nos dicen los datos? (…) que justo antes, el nivel de gobernabilidad era 7 puntos de 100. Lo normal es que esté en 60 o 70 puntos. Cuando está complicado puede estar en 40. En ese momento estaba en 7 y es un puntaje que, en la serie que tenemos, no se repetía antes y no se ha repetido después”, explicó.

Entonces, y a juicio del académico, “la crisis es un paréntesis largo, no es verdad que sea un episodio. Es un proceso extenso que parte en el 2011 y que no ha terminado. Y las víctimas pueden ser muchas: los mismos que fueron bendecidos por el malestar, Giorgio Jackson, por ejemplo, y luego son maldecidos”.

“Pueden ser aquellos que decepcionan pero no han entrado en la categoría de malditos, como por ejemplo un Boric. Kast es también hijo del malestar, del contramovimiento de este proceso cuando fracasa el intento constitucional. Y el siguiente en la lista se llama Franco Parisi, es evidente. Pero detrás de eso está el fracaso constante de una sociedad que no encuentra una solución y que va probando ya sin mucho eje. Ese es el paréntesis que no ha terminado”, indicó.

El gobierno de José Antonio Kast

Ahora, y en relación con la edición número 41 de la encuesta de La Cosa Nostra, que compara la percepción ciudadana del gobierno anterior y el actual, especialmente en la evaluación de los ministros de Gabriel Boric y José Antonio Kast, Mayol aseguró que “es muy grave” para la administración actual.

“El Gobierno acaba de entrar. Parte con un 60% de votos, que es una cosa muy radical (…) y en 6 semanas está muy por debajo”, señaló en primera instancia.

Explicó que el desempeño se mide con nota del 1 al 7 y que “justo antes de partir su mandato (Kast) estaba en un 4,3, que es una buena nota dentro del sistema político chileno; luego en un 3,9 y, ahora, 6 semanas después, en un 3,2. Está compartiendo el último lugar con Pinochet, cuando estaba en la medianía de la tabla dos meses antes”

Respecto de su gabinete, dijo que “parecía casi imposible” que superara al de Boric. Sin embargo, “resulta que aparece peor con mucha claridad y tiene que ver probablemente con las críticas, diciendo que el gobierno anterior era incompetente. Pero de pronto se encuentran con un espectáculo en el peor sentido (…) que ha generado un cierto desasosiego en esos grupos que no fueron radicalmente ideologizados para apoyar a Kast, sino que esperando el gobierno de emergencia”.

Finalmente, el sociólogo aseguró que “ha quedado muy claro que el Gobierno llegó a tomar unas decisiones que se interpretan, por la ciudadanía, como insuficientes, equívocas y erráticas, y eso es algo que demuele la confianza de quienes lo primero que esperan es ver capacidad”.