Alexandra Osorio lidera cosecha chilena en Panamericano Junior de Pista con su tercer podio continental

La selección chilena continúa brillando en el Campeonato Panamericano Junior de Pista 2026, que se disputa en el Velódromo Internacional de Xalapa, en México, gracias a una sobresaliente actuación colectiva que ha dejado múltiples podios continentales para el ciclismo nacional.

La gran figura de las últimas jornadas ha sido Alexandra Osorio, quien este jueves conquistó la medalla de oro en la prueba de Omnium femenino, sumando así su tercera medalla en el certamen continental.

La representante nacional totalizó 80 puntos en la competencia, que contempla las pruebas de scratch, tempo, eliminación y puntuación, superando a Perú y Colombia, que se quedaron con la plata y el bronce respectivamente.

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Luis Sáez logró bronce en la prueba por puntos

Otra de las actuaciones destacadas de la jornada fue la de Luis Sáez, quien obtuvo la medalla de bronce en la prueba por puntos masculina.

El podio fue liderado por México, seguido por Colombia, mientras que el chileno cerró el podio continental en lo que además marcó su primera participación panamericana en la categoría junior.

Claudio Gutiérrez sumó plata en eliminación

En el penúltimo día de competencias, Claudio Gutiérrez también aportó una nueva medalla para Chile tras quedarse con la plata en la prueba de eliminación masculina.

El nacional solo fue superado por el representante de Colombia, mientras que México completó el podio con la medalla de bronce.

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Osorio y Carrizo se coronaron campeones panamericanos

Durante jornadas anteriores, Alexandra Osorio y Luciano Carrizo ya habían conseguido títulos continentales en la persecución individual.

En la final femenina, Osorio registró un tiempo de 3:31.950, quedando a apenas 1.215 segundos del récord mundial junior y superando ampliamente a la colombiana Sheylin Gómez y a la mexicana Manola De Castro.

Por su parte, Carrizo se impuso en la final masculina con un tiempo de 3:04.432, aventajando al mexicano Jesús Jared Zamudio y al colombiano José Luis García.

Ambos corredores venían además de obtener recientemente la medalla de oro en la contrarreloj individual de los Juegos Sudamericanos Juveniles disputados en Panamá.

Chile también destacó en las pruebas por equipos

La delegación nacional también celebró en las competencias colectivas. El equipo femenino de persecución por equipos, integrado por Martina Pellizzon, Hellen Cifuentes, Alexandra Osorio y Antonella Mora, obtuvo la medalla de bronce tras imponerse a Ecuador en la definición por el tercer lugar.

En tanto, la cuarteta masculina compuesta por Luciano Carrizo, Claudio Gutiérrez, Vicente Seisdedos y Luis Sáez se consagró campeona panamericana en la persecución por equipos de 4.000 metros.

El conjunto chileno no solo se quedó con el oro continental, sino que además estableció un nuevo récord juvenil nacional con un tiempo de 4:01.605. México y Colombia completaron el podio.

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Una delegación amplia para el certamen continental

Chile llegó al Campeonato Panamericano Junior de Pista con una delegación integrada por Luciano Carrizo, Claudio Gutiérrez, Luis Sáez, Vicente Seisdedos, Maximiliano Decar, Alexandra Osorio, Antonella Mora, Martina Pellizzon, Hellen Cifuentes, Yoelynne Barraza, Alexandra Gallardo, Carlos Cid, Rodrigo Mena y Flavio Barría.

La actuación del equipo nacional en México consolida el crecimiento del ciclismo juvenil chileno a nivel continental y proyecta a varios de sus integrantes como figuras con potencial internacional para los próximos años.