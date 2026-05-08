Aumento de la inflación: diputados encienden alertas por el golpe al bolsillo de las familias

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió 1,3% en abril, según informó este viernes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Con ello, la inflación acumuló 2,7% en lo que va del año y alcanzó 4% en 12 meses.

El principal impulso vino desde los combustibles. La gasolina registró un alza mensual de 25,3%, mientras que el diésel aumentó 45,7%. La división de transporte anotó una variación de 8%, la más alta del mes. También subió el transporte en bus interurbano, con un incremento de 18,6%.

La ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, afirmó que: “La inflación subió un 1,3%, que es menor a las expectativas que se ubicaban en 1,5 o 1,6. El dato es elevado, efectivamente, y responde en gran medida al traspaso del precio de los combustibles”.

La secretaria de Estado agregó que el Ejecutivo está “trabajando en la mitigación de los sectores más vulnerables de nuestra población. Congelamos el precio del alza del transporte, del precio de la parafina, y pusimos un monto muy significativo para el gas durante el invierno”.

Desde la Comisión de Hacienda, el diputado Eduardo Durán (RN) sostuvo que “el IPC de abril confirma que el costo de la vida sigue presionando con fuerza a las familias chilenas”. “Cuando sube el combustible, sube también el transporte, los alimentos y se enfría aún más la economía”, expuso.

“Por eso es tan importante avanzar con responsabilidad y sentido de urgencia en la reforma económica que impulsa el gobierno, porque Chile necesita recuperar dinamismo, empleo y volver a tomar un rumbo de crecimiento y estabilidad”, añadió.

En tanto, el senador del PPD e integrante de la Comisión de Economía, Ricardo Celis, afirmó que “la alza en los costos de la energía y el combustible genera un encarecimiento en toda la cadena de producción y eso afecta a los emprendedores, afecta a las regiones y afecta especialmente al bolsillo de la familia”.

“El Gobierno tiene la obligación de generar todas las políticas públicas y hacer todos los esfuerzos para que los precios internacionales no se reflejen en el bolsillo de la familia y finalmente se controle el alza del IPC y se regule la inflación”, agregó.

Por su parte, el diputado e integrante de la Comisión de Hacienda de la Corporación, Boris Barrera (PC), señaló que “por el alza de los combustibles era obvio que existiera este valor o incremento del IPC. Lo lamentable es que se prevé que de aquí a fin de año también sea bastante alto”.

El legislador criticó además que “el Gobierno está proponiendo a los trabajadores incrementar su salario mínimo en 7 mil pesos y fracción, siendo considerablemente inferior a lo que pedía la CUT, en medio de todo lo que ha subido el costo de la vida”.