Bancada del PC por capa de Javier Olivares: "Es una abierta apología a la dictadura"

La Bancada de Diputadas y Diputados del Partido Comunista de Chile e Independientes emitió un comunicado de rechazo contra el diputado del Partido de la Gente Javier Olivares, luego de que el parlamentario llegara al Congreso vistiendo una capa de estilo militar prusiano, atuendo que desde sectores de izquierda cuestionaron por su semejanza con las utilizadas por el dictador Augusto Pinochet.

La polémica se produjo además tras un enfrentamiento verbal con la diputada Lorena Pizarro, a quien Olivares habría ofendido luego de que ella criticara su vestimenta.

A través de una declaración pública, la bancada oficialista señaló que el parlamentario “una vez más ha cruzado límites inaceptables dentro del debate democrático y del respeto mínimo que debe existir en la Cámara. Asimismo, expresamos la más absoluta solidaridad con nuestra compañera, la diputada Lorena Pizarro”.

El comunicado agrega que “las expresiones ofensivas dirigidas por Olivares contra la diputada Pizarro, a quien trató de ‘rota’ en el espacio del Congreso Nacional y a través de redes, constituyen un acto de violencia política y misoginia que no puede ser normalizado ni relativizado”.

En la declaración, además, cuestionaron el uso de la capa militar por parte del parlamentario, afirmando que “se suma la provocación deliberada de utilizar una capa a modo de disfraz, idéntica a la del dictador Augusto Pinochet, gesto que representa una abierta apología a la dictadura, una ofensa a la memoria democrática del país y un acto de profundo desprecio hacia las miles de víctimas de violaciones a los derechos humanos, sus familiares y sobrevivientes”. Lo anterior, considerando que el padre de Pizarro, Waldo Pizarro Molina, fue secuestrado y desaparecido por la DINA el 15 de diciembre de 1976.

La bancada también acusó que el diputado habría realizado expresiones de apoyo al régimen militar al interior del Congreso. “No contento con esto, el diputado Olivares vociferó en el espacio del comedor de la Cámara: ‘Viva Mi General’, en otra muestra más de su violento negacionismo”, sostuvieron.

Finalmente, el texto concluye que “no toleraremos homenajes encubiertos a una dictadura responsable de ejecuciones, desapariciones forzadas, torturas y persecución política. Menos aún cuando provienen de una autoridad electa que con esta acción busca reinstalar discursos de odio y validación del terrorismo de Estado”.