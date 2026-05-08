Catalina Soto enfila hacia la alta montaña en la Vuelta Femenina a España

La ciclista chilena Catalina Soto afrontará este fin de semana las últimas dos etapas de la Vuelta Femenina España, una de las pruebas más importantes del ciclismo de ruta femenino a nivel mundial.

La chilena ha cumplido una destacada labor durante esta semana, ayudando a su equipo, el Laboral-Kutxa Team, a completar una satisfactoria actuación. Actualmente, la escuadra se ubica en el noveno lugar de la clasificación general por equipos, superando a varios conjuntos World Tour.

Soto ha asumido un rol de apoyo dentro del equipo, poniéndose a disposición de sus compañeras que pelean puestos de vanguardia en la clasificación general. Sus características como ciclista la convierten en un respaldo ideal, dada su capacidad para afrontar terrenos “rompe piernas”, como se conoce en el circuito a este tipo de recorridos.

Las últimas dos etapas de la Vuelta Femenina España representan un desafío mayor para la chilena, ya que son jornadas de alta montaña, con dos llegadas en alto: Les Praeres-Nava, este viernes, y el temido Angliru, este sábado.

La clasificación general de la prueba es liderada por la belga Lotte Kopecky, del Team SD Worx, con 12 segundos de ventaja sobre la alemana Franziska Koch, del FDJ United. Catalina Soto marcha en el puesto 92 de la clasificación, a 18 minutos de la líder.