Combustibles disparan IPC de abril y la inflación anual llega a 4%

La inflación dio un salto en abril. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió 1,3% durante el mes, según informó este viernes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), acumulando 2,7% en lo que va del año y 4% en doce meses.

Diez de las trece divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice, dos presentaron incidencias negativas y una registró nula incidencia.

Detrás del aumento estuvo principalmente el alza de los combustibles. La gasolina subió 25,3% en abril y tuvo la mayor incidencia individual en el indicador. También aumentaron con fuerza el diésel, con un salto mensual de 45,7%, y el gas licuado, que avanzó 5,8%.

La división de transporte fue la que más impactó en el IPC, con un incremento de 8%, mientras que vivienda y servicios básicos también empujó el indicador con una variación de 0,8%.

Otro de los productos que incidió en el resultado fue el transporte en bus interurbano, cuyos precios subieron 18,6% en el mes.

En contraste, vestuario y calzado anotó una caída de 1,8%, convirtiéndose en una de las pocas divisiones que retrocedieron durante abril.