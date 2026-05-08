Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 8 de Mayo de 2026


Combustibles disparan IPC de abril y la inflación anual llega a 4%

La fuerte alza de las gasolinas explicó buena parte del aumento mensual de precios. Transporte fue el ítem que más presionó el indicador.

La fuerte alza de las gasolinas explicó buena parte del aumento mensual de precios. Transporte fue el ítem que más presionó el indicador.

Nacional

La inflación dio un salto en abril. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió 1,3% durante el mes, según informó este viernes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), acumulando 2,7% en lo que va del año y 4% en doce meses.

Diez de las trece divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice, dos presentaron incidencias negativas y una registró nula incidencia.

Detrás del aumento estuvo principalmente el alza de los combustibles. La gasolina subió 25,3% en abril y tuvo la mayor incidencia individual en el indicador. También aumentaron con fuerza el diésel, con un salto mensual de 45,7%, y el gas licuado, que avanzó 5,8%.

La división de transporte fue la que más impactó en el IPC, con un incremento de 8%, mientras que vivienda y servicios básicos también empujó el indicador con una variación de 0,8%.

Otro de los productos que incidió en el resultado fue el transporte en bus interurbano, cuyos precios subieron 18,6% en el mes.

En contraste, vestuario y calzado anotó una caída de 1,8%, convirtiéndose en una de las pocas divisiones que retrocedieron durante abril.

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