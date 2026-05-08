Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 8 de Mayo de 2026


Desbordes por ampliación de Santiago 1: "Hubiera esperado que en mi gobierno no pasara esto"

El jefe comunal criticó al ministro de Justicia, Fernando Rabat, por comunicar la decisión a través de la prensa. Además, afirmó que el secretario de Estado es un destacado abogado pero "le falta experiencia política".

El jefe comunal criticó al ministro de Justicia, Fernando Rabat, por comunicar la decisión a través de la prensa. Además, afirmó que el secretario de Estado es un destacado abogado pero "le falta experiencia política".

Política

El alcalde Mario Desbordes criticó nuevamente al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, luego de que confirmara a través de la prensa la ampliación de la cárcel Santiago 1.

En conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera, Desbordes adelantó que su equipo jurídico está analizando todas las alternativas. “Yo hubiera esperado que en mi gobierno no pasara esto, quiero ser súper claro”, reconoció.

“Yo hubiera esperado que una decisión política de este calibre, de este tamaño, porque no es una decisión menor, se produjera después de algún diálogo mínimo”, señaló el jefe comunal.

Junto con ello, mencionó que el ministro Rabat “ha insistido en las compensaciones, mitigaciones”, pero “eso es mentira, no se compensó nada en Santiago 1, los vecinos no recibieron nada concreto”, acusó Desbordes.

El jefe comunal afirmó que una nueva cárcel en esa zona “equivale a instalar una termoeléctrica en el medio de la comuna de Quintero, ahí en Ventana, etc. Es exactamente igual. Esa es una zona saturada y por eso rechazo categóricamente esto”.

“Yo no sé qué tiene en mente el ministro, porque como le digo, me imagino que nos contará por los diarios también. Yo voy a avanzar en una conversación con el Presidente, ya con el ministro la verdad que pasó el momento de conversar. Él eligió este medio para informar, para notificarme”, expresó.

En tanto, el alcalde de Santiago advirtió que el ministro de Justicia es un destacado abogado pero “le falta experiencia política y esto le va a traer costos en adelante”.

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