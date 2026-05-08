"Destruir y hacer daño": Presidente Kast acusa a la oposición de "boicotear" el proyecto de Reconstrucción Nacional

En medio de la creciente tensión entre el Gobierno y la oposición por el avance del proyecto de Reconstrucción Nacional, el Presidente José Antonio Kast criticó la estrategia de sus adversario políticos y aseguró que la intención del bloque no es mejorar la iniciativa, sino frenarla por completo.

“Lamento mucho que el objetivo de parte de la oposición sea obstaculizar y boicotear. El proyecto de Reconstrucción Nacional busca recuperar el crecimiento y el empleo para Chile. Los proyectos siempre se pueden mejorar, pero cuando el objetivo es destruir y hacer daño, eso se hace muy difícil”, expresó el Jefe de Estado.

Lamento mucho que el objetivo de parte de la oposición sea obstaculizar y boicotear. El Proyecto de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social busca recuperar el crecimiento y el empleo para Chile. Los proyectos siempre se pueden mejorar, pero cuando el objetivo es… — José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) May 8, 2026

La ofensiva opositora: más de 2 mil 500 enmiendas

La declaración de Kast llega luego de que la oposición revelara una estrategia legislativa frente a la iniciativa de ley aprobada en general este jueves por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados. En conversación con el podcast Provócame de Darío Quiroga, los diputados Jaime Araya (PPD), Consuelo Veloso (FA) y Marcos Barraza (PC) detallaron la coordinación que mantienen para enfrentar el avance del proyecto en el Congreso.

El diputado Araya explicitó la magnitud de la ofensiva parlamentaria: una batería de indicaciones que podría superar las 2 mil 500 propuestas. “Ellos no contaban con la capacidad de articulación que hemos ido teniendo. Y yo creo que no va a haber menos de 2 mil indicaciones”, afirmó.

Solo la bancada del PPD acumula cerca de 300 indicaciones vinculadas a materias “que le importan a la gente”. A esas se suman las propuestas del Partido Comunista, el Frente Amplio, el PS, la DC y otros sectores.