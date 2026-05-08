Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 8 de Mayo de 2026


"Destruir y hacer daño": Presidente Kast acusa a la oposición de "boicotear" el proyecto de Reconstrucción Nacional

Frente a la ofensiva legislativa que prepara la oposición, bloque que alista una batería de más de 2 mil 500 indicaciones contra la iniciativa del Ejecutivo, el Mandatario acusó que el objetivo del sector es frenar la recuperación económica del país.

Frente a la ofensiva legislativa que prepara la oposición, bloque que alista una batería de más de 2 mil 500 indicaciones contra la iniciativa del Ejecutivo, el Mandatario acusó que el objetivo del sector es frenar la recuperación económica del país.

Política

En medio de la creciente tensión entre el Gobierno y la oposición por el avance del proyecto de Reconstrucción Nacional, el Presidente José Antonio Kast criticó la estrategia de sus adversario políticos y aseguró que la intención del bloque no es mejorar la iniciativa, sino frenarla por completo.

Lamento mucho que el objetivo de parte de la oposición sea obstaculizar y boicotear. El proyecto de Reconstrucción Nacional busca recuperar el crecimiento y el empleo para Chile. Los proyectos siempre se pueden mejorar, pero cuando el objetivo es destruir y hacer daño, eso se hace muy difícil”, expresó el Jefe de Estado.

La ofensiva opositora: más de 2 mil 500 enmiendas

La declaración de Kast llega luego de que la oposición revelara una estrategia legislativa frente a la iniciativa de ley aprobada en general este jueves por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados. En conversación con el podcast Provócame de Darío Quiroga, los diputados Jaime Araya (PPD), Consuelo Veloso (FA) y Marcos Barraza (PC) detallaron la coordinación que mantienen para enfrentar el avance del proyecto en el Congreso.

El diputado Araya explicitó la magnitud de la ofensiva parlamentaria: una batería de indicaciones que podría superar las 2 mil 500 propuestas. “Ellos no contaban con la capacidad de articulación que hemos ido teniendo. Y yo creo que no va a haber menos de 2 mil indicaciones”, afirmó.

Solo la bancada del PPD acumula cerca de 300 indicaciones vinculadas a materias “que le importan a la gente”. A esas se suman las propuestas del Partido Comunista, el Frente Amplio, el PS, la DC y otros sectores.

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