Diputado Cretton (UDI) y polémico posteo sobre operativo en Temucuicui: "La seguridad no es algo que sea para la risa"

El diputado de la UDI por la Región de La Araucanía e integrante de la Comisión de Seguridad, Eduardo Cretton, abordó el operativo realizado esta semana en la comunidad de Temucuicui, calificándolo como “una buena noticia” y una señal de que el gobierno del Presidente José Antonio Kast tiene “la determinación absoluta de recuperar el Estado de Derecho” en la zona.
En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el parlamentario valoró el trabajo desarrollado tanto por el COP de Carabineros como el Ministerio Público y aseguró que en Temucuicui “hay algunos terroristas, delincuentes y narcotraficantes que se esconden en esa zona y que creen que tendrían garantizada una especie de cierta impunidad”.
En esa línea, sostuvo que el allanamiento realizado el pasado miércoles 6 de mayo “va en la dirección correcta”, pero advirtió que “una golondrina no hace primavera”.
Cretton también vinculó el atentado incendiario registrado durante la madrugada del jueves en Collipulli con posibles represalias tras el operativo policial en Temucuicui. Según detalló, cuatro camionetas fueron destruidas en un ataque contra una familia empresaria de la comuna que, afirmó, ha sufrido más de 20 atentados desde 1997. “Cuando uno da un golpe al terrorismo, evidentemente hay represalias”, señaló.
Además, el legislador aprovechó de insistir en la necesidad de avanzar en medidas de reparación para víctimas de la violencia rural y el terrorismo en la Macrozona Sur. En ese contexto, mencionó el proyecto impulsado por el expresidente Gabriel Boric en el marco de las recomendaciones de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, asegurando que, pese a tener “algunas deficiencias”, resulta “muy relevante” avanzar en esta materia.
Polémica publicación del Ministerio de Seguridad
A propósito del operativo en Temucuicui, el Ministerio de Seguridad publicó desde su cuenta oficial de X un mensaje que generó críticas: “Mientras el Gobierno anterior salía a balazos de Temucuicui, la ministra Steinert salió con 5 detenidos”. La publicación tuvo que ser eliminada y la titular de Seguridad, Trinidad Steinert, reconoció que “fue un error”.
Sobre la controversia, el diputado Cretton respaldó las disculpas entregadas por la jefa del gabinete: “La seguridad no es algo que sea para la risa, es una labor de Estado que involucra izquierdas y derechas”.
Pese a ello, el diputado defendió la gestión de la secretaria de Estado y aseguró ver en ella “la determinación” para enfrentar la crisis de seguridad en La Araucanía. Asimismo, destacó su experiencia previa como fiscal en el norte del país y sostuvo que el operativo en el sur representa “una señal clara y concreta de que vamos a avanzar en materia de seguridad”.
En cuanto a medidas concretas, Cretton planteó que aún existen herramientas pendientes para reforzar el combate a la violencia en la zona. Entre ellas, mencionó la posibilidad de permitir controles de identidad por parte del Ejército durante estados de excepción constitucional, además de fortalecer las capacidades de inteligencia, drones y cámaras de vigilancia. “Acá hay mucho por hacer”, subrayó.
En tanto, el parlamentario respondió a las críticas sobre una supuesta falta de agenda en seguridad por parte del Ejecutivo. Para el gremialista, el debate político se ha concentrado principalmente en la reactivación económica y el alza del precio de los combustibles, pero aseguró que el Gobierno sí cuenta con un plan en esta materia y mencionó iniciativas como el proyecto Escuelas Protegidas, mayores sanciones para delitos en establecimientos educacionales y el convenio firmado entre el Ministerio de Seguridad y el FBI.