Diputado Cretton (UDI) y polémico posteo sobre operativo en Temucuicui: "La seguridad no es algo que sea para la risa"

El diputado de la UDI por la Región de La Araucanía e integrante de la Comisión de Seguridad, Eduardo Cretton, abordó el operativo realizado esta semana en la comunidad de Temucuicui, calificándolo como “una buena noticia” y una señal de que el gobierno del Presidente José Antonio Kast tiene “la determinación absoluta de recuperar el Estado de Derecho” en la zona.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el parlamentario valoró el trabajo desarrollado tanto por el COP de Carabineros como el Ministerio Público y aseguró que en Temucuicui “hay algunos terroristas, delincuentes y narcotraficantes que se esconden en esa zona y que creen que tendrían garantizada una especie de cierta impunidad”.

En esa línea, sostuvo que el allanamiento realizado el pasado miércoles 6 de mayo “va en la dirección correcta”, pero advirtió que “una golondrina no hace primavera”.

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Cretton también vinculó el atentado incendiario registrado durante la madrugada del jueves en Collipulli con posibles represalias tras el operativo policial en Temucuicui. Según detalló, cuatro camionetas fueron destruidas en un ataque contra una familia empresaria de la comuna que, afirmó, ha sufrido más de 20 atentados desde 1997. “Cuando uno da un golpe al terrorismo, evidentemente hay represalias”, señaló.

Además, el legislador aprovechó de insistir en la necesidad de avanzar en medidas de reparación para víctimas de la violencia rural y el terrorismo en la Macrozona Sur. En ese contexto, mencionó el proyecto impulsado por el expresidente Gabriel Boric en el marco de las recomendaciones de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, asegurando que, pese a tener “algunas deficiencias”, resulta “muy relevante” avanzar en esta materia.

Polémica publicación del Ministerio de Seguridad