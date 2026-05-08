Ministra Sedini a dos meses de Gobierno: “Hemos mostrado acciones concretas, resultados y avances”

Desde la Región de Antofagasta, la ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, entregó un balance de la gestión del Gobierno a casi dos meses de que el Presidente José Antonio Kast se instalara en La Moneda, con énfasis en materias de seguridad y control fronterizo.

La portavoz del Ejecutivo destacó que la administración ha impulsado una gestión con “sello descentralizado, en terreno y escuchando a la ciudadanía a lo largo del país”. Entregó cifras y detalló que más de mil 400 migrantes irregulares han salido voluntariamente del país y se han realizado 648 reconducciones coordinadas con Perú y Bolivia. Agregó que, durante esta jornada “se está concretando la expulsión de 40 personas con antecedentes penales”.

“El Estado está fortaleciendo el control territorial y avanzando en la construcción de un verdadero escudo fronterizo. Una promesa de campaña que hoy ya lleva un avance significativo”, señaló.

Respecto a persecución del crimen organizado, la secretaria de Estado indicó que en Antofagasta se incautaron cinco toneladas de drogas “en el mayor decomiso de Carabineros en 25 años, marcando un hito en la lucha contra el narcotráfico en la zona norte, gracias al trabajo de las Fuerzas Armadas, Carabineros, la PDI, Aduanas, SAG y la Unidad de Pasos Fronterizos”.

En datos a nivel nacional, indicó que los operativos conjuntos de Carabineros y la PDI “acumulan más de 6 mil 300 detenidos y más de 113 mil controles preventivos en las distintas regiones de nuestro país”.

En materia económica, Sedini recalcó que el objetivo del Gobierno es avanzar en “reactivar la economía que lamentablemente ya lleva mucho tiempo detenida”. En esa línea, destacó el Plan de Reconstrucción Nacional que fue aprobado en general en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados.

“Aquí, en la Región de Antofagasta, beneficiará cerca de 2 mil 500 empresas propyme y a más de 100 mil trabajadores a través del crédito tributario al empleo formal”, indicó.

Luego, destacó el Plan Chile Sale Adelante, “donde evitamos, frente a una crisis internacional del alza del petróleo, el alza del transporte público (…) Apoyamos a los taxis, a los colectivos y rebajamos el precio de la parafina en medio de una crisis que ha tocado a muchos países del mundo, con resultados dolorosos”.

Asimismo, relevó el plan del Ejecutivo para recortar el gasto público: “Seguimos avanzando con responsabilidad fiscal, ordenando el Estado y generando los ajustes del 3% en los ministerios para eliminar gastos ineficientes. Hay una oposición que ha sido muy dura, que ha faltado a la verdad, hablando de recortes a beneficios sociales. Falso, no tocaremos ningún beneficio, pero sí haremos el Estado más eficiente, porque los recursos de los chilenos hay que cuidarlos y esa es nuestra responsabilidad”.

En otras materias, la ministra mencionó los cobros asociados al Crédito con Aval del Estado (CAE). “Le pusimos fin a la cultura de no pago del CAE, recuperando más de 34 mil millones de pesos de personas que sí podían pagarlo y no lo estaban haciendo”, dijo.

Por otro lado, relevó la importancia de la Alerta Sanitaria Oncológica “que permite atender a más de 30 mil personas que estaban en lista de espera (…) hay mil que serán beneficiadas aquí en la Región de Antofagasta”.

En tanto, se refirió al proyecto de Escuelas Protegidas, “que ya avanzó en la Cámara de Diputados y permite la revisión de mochilas, registrar las vestimentas y efectos personales, además evita los encapuchados, evita la apología a la violencia”.

Sedini señaló que la suma de todos esos avances representan a “un Gobierno responsable que en estos dos meses ha mostrado acciones concretas, resultados, avances, como lo prometimos, con intensidad, con capacidad, con los ministros desplegados en terreno, escuchando la ciudadanía y llevándola al corazón del Gobierno”.