Primer reporte del Plan de Alerta Oncológica: más de 20 mil atenciones ya fueron resueltas

Este viernes 8 de mayo, el Ministerio de Salud entregó el primer balance del Plan de Alerta Oncológica implementado en el marco de la alerta sanitaria vigente desde el 15 de abril. Según las autoridades, a la fecha, ya se han resuelto 20 mil 448 atenciones oncológicas GES y no GES con espera prolongada.

La entrega del reporte fue encabezada por la ministra de Salud, May Chomali, junto a la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, el subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, y el jefe del Departamento de Cáncer, Alejandro Berkovits.

De acuerdo al reporte del Minsal, más del 85% de las atenciones fueron resueltas en la red pública, principalmente en los hospitales de origen de los pacientes. La ministra Chomali explicó que el foco del plan ha sido asegurar que los pacientes pendientes puedan iniciar efectivamente sus tratamientos.

“Ellos estaban esperando ser vinculados para iniciar su tratamiento”, señaló la secretaria de Estado, quien agregó que el compromiso del Gobierno apunta a que cada paciente pueda comenzar su atención oncológica, ya sea mediante una consulta, cirugía, diagnóstico o entrega de biopsia.

Por su parte, el subsecretario Montt destacó el trabajo desplegado por los equipos de salud en todo el país para contactar y vincular a los pacientes pendientes. A su juicio, el proceso representa “un trabajo colaborativo y articulado” entre hospitales y servicios de salud, permitiendo fortalecer las capacidades de la red y avanzar en acceso, oportunidad y calidad de atención.

El Minsal informó que ya existe información individualizada del 94% de los pacientes incluidos en el plan, mientras continúan las gestiones para ubicar al 6% restante. En ese contexto, el doctor Berkovits llamó a los pacientes y sus familias a comunicarse con Salud Responde al 600 360 7777 en caso de registrar retrasos en sus atenciones oncológicas.

“Ahí les van a brindar la orientación de cómo poder proceder con un caso oncológico retrasado”, indicó, junto con insistir en la importancia de mantener actualizados los datos de contacto en el Portal Paciente.

En cuanto al detalle de las prestaciones GES, el informe indicó que inicialmente se detectaron 19 mil 613 atenciones retrasadas. Tras la revisión de los antecedentes, mil 768 casos fueron cerrados, quedando 17 mil 845 garantías pendientes al inicio de la ejecución del plan. De ellas, 12 mil 744 ya fueron resueltas.

Entre las patologías con mayores avances destacan el cáncer cervicouterino, que concentra el 32% de las resoluciones; el cáncer de mama, con un 22%; y el cáncer colorrectal, con un 20%.

Respecto de los casos no GES, de las 14 mil 089 prestaciones inicialmente consideradas, mil 771 correspondían a casos no oncológicos. Así, el plan comenzó con 12 mil 318 prestaciones oncológicas en espera prolongada, de las cuales ya se han resuelto 7 mil 704, incluyendo 2 mil 793 prestaciones quirúrgicas y 4 mil 911 consultas de nueva especialidad efectuadas.