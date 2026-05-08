Revés para el Ministerio de Seguridad: Corte declara inadmisible ampliación de querella por agresión contra ministra Lincolao

La Corte de Apelaciones de Valdivia acogió este viernes un recurso de amparo presentado por la Defensoría Penal Pública (DPP) en el contexto del caso por las agresiones contra la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, ocurridas en la Universidad Austral a principios de abril.

El tribunal de alzada falló a favor del organismo estatal al declarar inadmisible la ampliación de la querella interpuesta por el Gobierno, en la que se hacía referencia a la Ley de Seguridad del Estado (LSE).

Como consignó La Tercera, la resolución advirtió una “falta de legitimación activa del Ministerio de Seguridad Pública para querellarse por el delito en virtud del cual fundó su ampliación de querella, puesto que en la misma ley se fijaron las atribuciones de la referida cartera ministerial y se decidió mantener expresamente la facultad de interponer la querella de marras en el Ministerio del Interior, sin dotar al Ministerio de Seguridad Pública de idéntica facultad”.

Esta decisión abre una nueva arista en contra del Ejecutivo, luego de que sectores de la oposición señalaran que la entonces titular de Seguridad actuó fuera de sus competencias al intentar aplicar la Ley de Seguridad del Estado.