Tribunal ordena prisión preventiva para exdiputado Joaquín Lavín León por delitos de corrupción

- + “Ninguna otra cautelar es suficiente”: CDE se suma a la Fiscalía y pide prisión preventiva para Joaquín Lavín León
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago dejó en prisión preventiva al exdiputado Joaquín Lavín León, imputado por fraude al fisco, tráfico de influencias y uso y falsificación de instrumento privado mercantil.
La decisión fue comunicada por el juez Daniel Urrutia, quien accedió a la solicitud de la Fiscalía Metropolitana Oriente, el Consejo de Defensa del Estado, la Municipalidad de Maipú y el Servicio de Impuestos Internos.
Según la Fiscalía, Lavín presentó al Congreso Nacional y al Servicio Electoral (Servel) cerca de 200 boletas ideológicamente falsas que provocaron un perjuicio fiscal de al menos $104 millones entre 2015 y 2024, mediante reembolsos por servicios con las empresas Imprenta MMG y Modo 74 SPA.
En esta última empresa Lavín y su exasesor, quien no se presentó a la formalización por encontrarse en el extranjero, formaron el proyecto “SocialTazk”, para el almacenamiento de bases de datos y el envío masivo de mensajes de texto en contextos de campaña política.
La Fiscalía apunta a que la plataforma, financiada a través de recursos públicos, funcionaba sólo para fines electorales, cuestión que es rebatida por la defensa de Lavín, que ha insistido en que era una herramienta para su trabajo parlamentario.
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