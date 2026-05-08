Ucrania reporta grave incendio cerca de Chernóbil tras ataque con dron

Las autoridades de Ucrania informaron este viernes que se registró un fuerte incendio cerca de la central nuclear de Chernóbil, en el norte de Ucrania, tras el impacto de un dron en el marco de la invasión rusa, si bien confirmaron que de momento los niveles de radiación seguían siendo “estables”.

“La situación en Ucrania, y particularmente en la región norteña de Kiev, la radiación sigue estable a las 11.00. Los bomberos continúan trabajando en la Zona de Exclusión de Chernóbil para apagar el incendio”, indicó el Servicio Estatal de Emergencias en un mensaje difundido a través de Facebook.

Asimismo, pidió a la población que, “ante informaciones contradictorias, atendieran únicamente a los anuncios que vinieran de canales y fuentes oficiales”. “El Servicio de Emergencias informará debidamente sobre la situación de la radiación en el país”, aclaró.

Las autoridades estimaron que el fuego cubría un área de unas 1.100 hectáreas, si bien las labores de extinción seguían adelante a pesar de los fuertes vientos, que estaban propagando el fuego rápidamente.

Chernóbil fue el peor accidente nuclear de la historia, ocurrido el 26 de abril de 1986 en Ucrania, con consecuencias humanas, ambientales y sociales de largo alcance. Desde entonces, sus reactores están protegidos por un sarcófago de acero y hormigón.

En la explosión murieron 31 personas de inmediato, pero millones quedaron expuestas a la radiación en Europa. Se ordenó un área de exclusión de 30 kilómetros a la redonda de la central y se estimó que la zona sería inhabitable durante miles de años.