UdeC y Español de Osorno van por la Copa Chile de básquetbol en Temuco

La ciudad de Temuco será escenario este viernes 8 de mayo de una final de alto voltaje por la Copa Chile CHERY by Cecinas Llanquihue Temuco 2026, que enfrentará a dos de los equipos más sólidos del básquetbol nacional: Universidad de Concepción (UdeC) y Español de Osorno.

El duelo se disputará desde las 21:00 horas en el Gimnasio Olímpico UFRO, en un formato de partido único y cancha neutral, con recinto lleno y presencia de hinchas provenientes de Concepción y Osorno, lo que anticipa un ambiente de gran intensidad.

La UdeC llega a la definición tras una campaña perfecta en la fase regular de la Liga de Apertura, donde ganó sus 12 partidos. El capitán Carlos Milano destacó el trabajo del equipo: “Llegamos sanos, con muchas ganas y conscientes de que se juega algo muy importante”.

Su entrenador, Santiago Gómez, también valoró el rendimiento sostenido del plantel: “El equipo jugó a gran nivel durante toda la fase regular y llegamos todos bien para este partido”.

En la vereda opuesta, Español de Osorno llega con confianza tras consagrarse campeón de la Super Copa en marzo y cerrar la fase regular como líder de la Zona Sur con récord de 9-3.

Su capitán, Barham Amor, anticipó un duelo cerrado: “Va a ser un partido muy apretado entre dos equipos que se conocen bastante. Los detalles van a marcar la diferencia”.

El entrenador Rodrigo Gómez reforzó esa idea y destacó el proceso del equipo: “Hicimos una segunda rueda muy buena y eso nos dio la posibilidad de pelear hasta el final”.

Desde la organización, la elección de Temuco como sede fue valorada como una apuesta por acercar el básquetbol a nuevas audiencias y recuperar el interés del público por eventos de alta competencia, en una ciudad con fuerte tradición deportiva.