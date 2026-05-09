Defensa de Joaquín Lavín León califica investigación como "sesgada" y descarta existencia de delitos

El abogado defensor Cristóbal Bonacic arremetió este sábado contra la indagatoria que mantiene al exdiputado Joaquín Lavín León bajo la medida cautelar de prisión preventiva. Tras visitar a su representado en el Anexo Cárcel Capitán Yáber, el jurista sostuvo que el Ministerio Público ha desarrollado una investigación sesgada, argumentando que las pruebas no han sido apreciadas en su totalidad ni de forma objetiva por los persecutores.

Según Bonacic, la estructura de la causa fue “armada” deliberadamente para dar la apariencia de una gran cantidad de ilícitos que, a su juicio, no tienen justificación jurídica.

La arremetida de la defensa ocurre a menos de 24 horas de que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretara la privación de libertad del exlegislador. Bonacic fue enfático al señalar que toda persona tiene derecho a un juicio imparcial, cuestionando el rol de la Fiscalía Metropolitana Oriente en el proceso. La convicción de la defensa es que, una vez que los antecedentes sean analizados de manera global, la conclusión sobre la existencia de delitos será distinta a la actual.

Diferencias en el régimen de reclusión

Mientras el exparlamentario cumple la cautelar en un recinto de baja densidad poblacional, su exasesor, Emiliano Domínguez, fue derivado al Centro de Detención Preventiva Santiago 1.

Gendarmería de Chile confirmó que ambos imputados ingresaron formalmente tras someterse a los protocolos de clasificación, segmentación y verificación de salud. La disparidad en los lugares de reclusión ha marcado el debate público, pese a que ambos fueron sindicados como autores de delitos de fraude al fisco y tráfico de influencias cometidos entre 2015 y este 2026.

El juez Daniel Urrutia fundamentó la prisión preventiva basándose en la gravedad de las penas probables, las cuales superan los cinco años y un día de presidio. En su resolución, el magistrado destacó que la reiteración de crímenes y la falta de acceso a beneficios alternativos convierten la libertad de los imputados en un peligro para la seguridad de la sociedad.

Ante este escenario, la defensa de Lavín León ya prepara los recursos ante la Corte de Apelaciones de Santiago con el objetivo de revertir el ingreso al penal y demostrar la supuesta inocencia del otrora diputado.

Esta es una acción judicial que está en curso y cuyos cargos que se imputan puedan ser desestimados a lo largo de la investigación y el proceso penal. Por eso, no se debe considerar a las personas involucradas y formalizadas por la justicia como culpables hasta que el tribunal competente dicte una sentencia en su contra.