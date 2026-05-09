Estreno mundial y repertorio del siglo XX marcan la agenda semanal del CEAC

La Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y el Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile (CEAC) protagonizarán una semana de alto impacto artístico en la Gran Sala Sinfónica Nacional. La programación, que se extenderá entre el miércoles 13 y el sábado 16 de mayo, destaca por el regreso del director invitado Luis Toro Araya, quien liderará un programa denominado Maestros solistas. Esta presentación incluirá el estreno absoluto del Concierto para trombón, violín y orquesta del compositor nacional Ignacio Teillerie, una obra que desafía las convenciones sonoras al fusionar dos instrumentos de naturalezas tan distintas.

El estreno contará con la participación del concertino Alberto Dourthé y el trombonista Obeed Rodríguez, quienes explorarán una escritura contemporánea que dialoga con la tradición sinfónica. La segunda parte del evento estará dedicada a la imponente Sinfonía alpina de Richard Strauss, una pieza posromántica que evoca los paisajes de los Alpes bávaros. Para el director Luis Toro Araya, esta obra representa un viaje filosófico y una apología de la vida, planteando un desafío técnico de tal magnitud que su ejecución en los escenarios locales es poco frecuente.

Debut y vanguardia en la música de cámara

La programación semanal se pondrá en marcha el miércoles 13 de mayo con la segunda fecha del Ciclo de música de cámara, bajo el título Siglo XX: distintas latitudes. En esta instancia, el Quinteto sinfónico de vientos realizará su debut oficial como agrupación, conformada íntegramente por destacados músicos de la orquesta nacional que buscan explorar el repertorio para este ensamble.

El programa diseñado para la ocasión cruza las fronteras entre Europa y Latinoamérica, resaltando el valor de la creación latinoamericana mediante piezas como el Quinteto para instrumentos de vientos del chileno Luis Advis y el Divertimento del compositor peruano Celso Garrido-Lecca. A estas obras se suma la vanguardia europea, representada por las Seis bagatelas de György Ligeti y la Kleine Kammermusik de Paul Hindemith, piezas consideradas pilares fundamentales de la música moderna del siglo pasado.

Tras la serie de conciertos de gala, el CEAC dará inicio a su temporada para las familias con el programa Grandes clásicos de la tradición escrita. Esta propuesta contará con la participación del actor Jorge Arecheta y la dramaturgia de Mariana Muñoz, ofreciendo extractos de obras célebres de Verdi, Dvořák y Tchaikovsky.

Las entradas para todas estas funciones de este 2026 están disponibles tanto en boleterías como en plataformas digitales, con precios que buscan fomentar el acceso democrático a la cultura de alta fidelidad.